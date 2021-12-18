أمل بايدن في اعتماد مشروع الإنفاق الضخم يتلاشى .. لا إقرار قبل نهاية العام

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم قدرته على اعتماد مشروع إنفاق اجتماعي ضخم وهو أمر حاسم لولايته، بالسرعة التي كان يأملها.وفي إشارة إلى المحادثات الصعبة التي أجراها أخيرا مع الديمقراطي جو مانشين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويست فيرجينيا ذات الأغلبية الجمهورية، الذي يعد تصويته مفتاحا لتمرير مشروع القانون، قال بايدن "يستغرق الأمر وقتا لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقات وإعداد التغييرات التشريعية وإنهاء كل الخطوات البرلمانية والإجرائية اللازمة لتمكين مجلس الشيوخ من التصويت".وأضاف في بيان نقلته الفرنسية أمس، "سنتابع هذا العمل معا خلال الأيام والأسابيع المقبلة"، وبعبارة أخرى، يبدو أن أمل الرئيس الديمقراطي المتمثل في التصويت على هذا النص بشكل نهائي قبل نهاية العام، بدأ يتلاشى.وقال حول محادثته مع السيناتور الديمقراطي "أعتقد أننا سنتغلب على خلافاتنا ونقدم خطة "بيلد باك بيتر"، حتى في مواجهة معارضة جمهوريين شرسة".ويهدف مشروع قانون "بيلد باك بيتر" (إعادة بناء بشكل أفضل) إلى تحويل 1.75 تريليون دولار لخفض كلفة رعاية الأطفال والأدوية ودعم القوة الشرائية للأسر والاستثمار في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.ويعد مانشين المشروع مكلفا جدا، ويجادل بأنه سيزيد من التضخم، وهو الآن مصدر قلق كبير لبايدن والمستهلكين الأمريكيين. وقال جو بايدن "نريد وعلينا إقرار مشروع القانون هذا".وتابع في بيانه الخميس "في الوقت نفسه، يجب أن نمضي قدما في التشريع المتعلق بالحق في التصويت والمضي قدما في أسرع وقت ممكن ديمقراطيتنا تعتمد على ذلك".عززت الولايات المتحدة ضغوطها على بكين بقانون يحظر استيراد أي منتجات من مقاطعة شينجيانج، في خطوة أكدت الصين أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" للرد عليها.وفرضت الولايات المتحدة قيودا على الاستثمار والصادرات على عشرات الشركات الصينية الخميس، بما فيها شركة صناعة الطائرات المسيرة الكبرى "دي.جيه.آي"، فيما يزيد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.ووفقا لـ"الفرنسية"، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على النص الذي يحظر بموجبه استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في شينجيانج، ويفرض أن يوقعه الرئيس جو بايدن.وفيما يشكل اعتماد النص فوزا لمؤيدي انتهاج سياسة شرسة مع الصين، أقر القانون، رغم حملة الضغط التي شنتها شركات عدت هذا التشريع من شأنه تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعاني أصلا ضغوطا بسبب وباء كوفيد - 19.وجاء قرار مجلس الشيوخ غداة إعلان وزارة التجارة الأمريكية أنها أضافت نحو 30 شركة صينية، من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان.وقالت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية في بيان "البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا، لكن مع الأسف اختارت الصين استخدام هذه التقنيات بشكل خاطئ".وأعلنت واشنطن الأربعاء فرض عقوبات على خمسة كيانات صينية متهمة بتهريب مواد أفيونية اصطناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة في الولايات المتحدة، لكن بكين انتقدت هذه "الإجراءات غير البناءة".وأعربت الصين أمس عن "معارضتها الشديدة" لهذه العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتهمها واشنطن بالمشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.وقال وانج ونبين الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية للصحافيين "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية".وتكثف إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات الاقتصادية التي تستهدف مصالح صينية، بسبب مزاعم تهديد الأمن القومي الأمريكي، ما يسهم في تدهور العلاقات الدبلوماسية مع بكين.وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ على حظر المنتجات المصنوعة كليا أو جزئيا في شينجيانج، ما لم تقدم الشركات إلى مسؤولي الجمارك أدلة على أن المنتجات لم تصنع في ظل عمل قسري.وقال ماركو روبيو السناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا وأحد واضعي مشروع القانون "اتخذ عديد من الشركات خطوات لتنظيف سلاسل التوريد الخاصة بها"، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل منع الأمريكيين من أن يكونوا "متواطئين عن غير قصد مع الحزب الشيوعي الصيني".وفي الوقت نفسه، وافق مجلس الشيوخ الخميس على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرا لدى الصين، لينتهي بذلك أكثر من عام من شغور المنصب الدبلوماسي في بكين.وكان الرئيس بايدن اختار في آب (أغسطس) بيرنز، لكن في نهاية المطاف وافقت أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين هذا الدبلوماسي المتمرس في المنصب المهم، بعدما سحب ماركو روبيو السناتور الجمهوري معارضته لتعيينه.وكان بيرنز السفير الأمريكي السابق في اليونان وحلف شمال الأطلسي والمسؤول الثالث في وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن، وصف خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في تشرين الأول (أكتوبر) الصين بأنها "معتدية" في المنطقة، ووعد بـ"مواجهة حادة" مع بكين.لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يأمل أن يكون قادرا على التعاون في مواضيع مثل تغير المناخ. وقد منع روبيو تعيينه منذ آب (أغسطس) عادا أنه ليس صارما بدرجة كافية مع الدبلوماسية الصينية.وسمح السناتور أخيرا بالمضي قدما في التصويت - مع أنه صوت ضد تعيينه - بعدما تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس قانونا لحظر استيراد منتجات من شينجيانج.وقد رأى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين أنه بعد أكثر من عام دون سفير تحتاج الولايات المتحدة إلى ممثل كبير في بكين، لفرض تطبيق هذا القانون الجديد.