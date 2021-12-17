جبهة فشل جيش الروبوتات في اقتحامها .. الفكاهة والنكات

هل هناك شيء لا يمكن للروبوتات أن تفعله هذه الأيام؟ لقد سبب هذا السؤال التوتر لكثير من الناس، خاصة لأن قدرات الذكاء الاصطناعي تستمر في التحسن بسرعة كبيرة.منصات الذكاء الاصطناعي تنجز بالفعل أعمالا فذة في مجالات التشخيص الطبي، والتصميم الهندسي، وتوقعات السوق المالية، حتى القتال العسكري، كما يوضح عالم الحاسوب كاي فو لي في كتابه، في ممارسة لعبة اللوحات الاستراتيجية "جو" Go البغيضة جدا. كما تبدو قادرة على كتابة الموسيقى. لا عجب أن يصاب البشر بالتوتر.لكن قبل عدة أيام، شاركت في ندوة مع مجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي واكتشفت، بطريقة مبهجة إلى حد ما، أن هناك مجالا واحدا لا يبدو أن أداء الذكاء الاصطناعي يعمل فيه: النكات.كتب شخص مجهول بارع في مجال الذكاء الاصطناعي في دردشة عبر الفيديو، "إنها الجبهة الأخيرة"، قبل أن يقول مازحا "أعتقد أن الكوميديين لا يزال لديهم أمان وظيفي".ما السبب؟ الإجابة تتعلق بدرجة أقل بطبيعة أجهزة الكمبيوتر منها بالطريقة الحذقة والمراوغة التي تعمل بها الثقافة. وكما يشير علماء المعرفة والبيولوجيون التطوريون، فإن الفكاهة جزء لا يتجزأ من التفاعلات البشرية. "الضحك شيء عالمي"، كما تشير صوفي سكوت، أستاذة علم الأعصاب السلوكي في يونيفيرسيتي كوليدج لندن، في إحدى المقالات. "أينما كان هناك سجل للبشر المعاصرين، يجد المرء النكات".يشك علماء الأعصاب في أن هذا، جزئي، لأن الضحك يخفف الإجهاد بشكل كبير. لكن الفكاهة تلعب أيضا وظيفة اجتماعية حيوية من خلال التأمل وتحديد مجموعاتنا الاجتماعية. لكي "تفهم" إحدى النكات يجب، قبل كل شيء، أن يكون هناك إطار ثقافي مشترك. إذا كنت لا "تفهم" النكتة، فأنت دخيل. "وبالتالي جاء مصطلح (نكتة فئوية)".كان أمثال مونتي بايثون وتشارلي شابلن قادرين على إضحاك الآخرين في أوقات وأماكن مختلفة جدا ثقافيا. مع ذلك، عادة ما تكون النكات مضحكة فقط "للمقربين" أو أعضاء المجموعات الصغيرة، سواء أكانوا زملاء عمل، أو أصدقاء، أو أفراد أسرة. تشير سكوت إلى أن "الفكاهة تستخدم في كثير من الأحيان لتشجيع التماسك داخل المجموعة. لكنها تستخدم أيضا لاستبعاد الغرباء". من منظور تطوري، إنها تعتقد أن البشر الذين يتعاونون بنجاح لديهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.من المثير بالقدر نفسه، سؤال لماذا تجد المجموعات داخل هذه الأطر المشتركة أن أشياء بعينها مضحكة. هذا ليس شيئا من المحتمل أن نفكر فيه عندما نضحك. لكن عادة ما يتم إنشاء الفكاهة من خلال شعور بالتناقض والتصادم: عندما نكسر المحظورات، نحول تصنيفاتنا رأسا على عقب، أو نسلط ضوءا على أجزاء من العالم نتجاهلها عادة. رد الفعل الذي يثيره ذلك يتخذ شكل الضحك.النكات الموجودة في مفرقعات عيد الميلاد، مثلا، عادة ما تلعب على وتر الغموض والتناقضات اللغوية مثل، "لم أشجار عيد الميلاد سيئة للغاية في الحياكة؟ لأنها دائما ما تسقط إبرها". ومع ذلك، في سياقات أخرى، التناقضات المكشوفة والموضوعة إلى جانب بعضها تكون أكثر دقة.قبل بضعة أعوام درس عالم الأنثروبولوجيا، دانييل سوريليس، أنواع النكات المؤداة على المسرح في مؤتمرات الأسهم الخاصة. في الأغلب ما أثارت هذه النكات الضحك من خلال وصف لاعبي الأسهم الخاصة بالقراصنة.في بعض النواحي التي تبدو غريبة، هذه الأيام يريد نجوم التمويل تلطيف النقد الخارجي من خلال الحديث عن عملهم ببريق أخلاقي إيجابي، لنقل عبر الحديث عن إيجاد فرص العمل، وليس الأرباح. لكن، كما يشير سوريليس، نكات القراصنة هذه تكشف أن العاملين في مجال التمويل "متناقضون فيما يخص تبرير وضعهم الاجتماعي". ومن خلال المزاح يمكنهم تحييد أي إحساس بالصراع الداخلي، بينما يرتبطون أيضا مع بعضهم بعضا.يمكن أن تقدم النكات أيضا طريقة للتعامل مع العواطف الصعبة. "المفتاح هو عدم التفكير في الموت باعتباره نهاية، ولكن كطريقة فاعلة للغاية لخفض النفقات الخاصة بك"، كما يقول شخص من جماعة وودي ألن. لكن، كما لاحظ عالما النفس في جامعة ستانفورد، أندريا سامسون وجيمس جروس، الفكاهة الإيجابية "قد تكون شكلا فاعلا لتنظيم العاطفة". السياق هو المفتاح.فلماذا لا تستطيع الروبوتات تقدير مسألة السياق ذات الأهمية الكبيرة؟ تتم برمجة بعضها لكي تحاول. أنشأ عالم البيانات، لورانزو أمبل، منصة للذكاء الاصطناعي تسمى تيتو جوكر Tito Joker، تولد الفكاهة تلقائيا من أي عبارة تكتب فيها. لكن هذه النكات تميل إلى أن تكون محيرة، والأهم من ذلك، غير مضحكة. مثلا، "لماذا اقترحت الحكومة مزارع الزومبي مرشح ولاية لمنصب الحاكم؟ لأن هناك كثيرا مما يجري حولنا".هناك عدة أسباب لذلك. أحدها هو أن من الصعب على الكمبيوتر تحديد الحدود الاجتماعية غير الثابتة والغامضة. سبب آخر، لأنها على وجه التحديد متناقضة للغاية. الاصطدامات الثقافية والمقارنات ليست سهلة الصياغة. ولأن علم البيانات المعقد يميل إلى جمع البيانات حول ما نقوم به أو نقوله، فإن مسألة ما لا يفعله البشر أو يقولونه في الأغلب ما يتم التقليل من شأنه. هذا مهم حين يتم إنشاء النكات حول الصمت الاجتماعي.باختصار، الفكاهة تذكرة ـ تثلج الصدر ـ بما يجعلنا بشرا. لماذا لا يزال عالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى نوع ثان من الذكاء الاصطناعي - الذكاء الأنثروبولوجي - لفهم هذه التكنولوجيا. إن الروبوتات لا تفوز دائما. على الأقل ليس بمفردها.