خبير فى بنك إنجلترا: بريطانيا تحتاج لمزيد من رفع الفائدة لكبح التضخم

من المرجح أن يحتاج بنك إنجلترا المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة مجددا للمساعدة في الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن سوق العمل البريطاني، حسبما قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك.

وذكرت "بلومبرج" أن تصريحات الخبير الاقتصادى هو بيل جاءت في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" التليفزيونية الأمريكية حيث بدت كأنها مؤيدة ومصادقة لتكهنات اقتصاديين ومستثمرين بأن صناع السياسة بالبنك المركزي بدأوا سلسلة من زيادات أسعار الفائدة عقب قرار صدر يوم أمس بزيادة سعر الإقراض الرئيسي إلى 0.25 % بعد أن كان 0.1 %.

والتضخم عند أعلى مستوياته في بريطانيا خلال 10 سنوات. وبينما قال بيل إنه لا يشعر بالارتياح بالمستوى الحالي، عبر عن قلقه بوجه خاص بشأن وجود دلائل على مزيد من الزيادات السعرية المستمرة المرتبطة باشتداد سوق الوظائف.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت هناك زيادات في أسعار الفائدة قادمة، قال بيل: "أعتقد أن ذلك حقيقي".