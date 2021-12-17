شركة عقارية تفقد الاتصال بمدير ثروة سلمت له 313 مليون دولار

قالت شركة تطوير عقاري صيني كانت في السابق أحد أكبر المطورين العقاريين في البلاد إنها فقدت الاتصال بمدير ثروة قدمت له 313 مليون دولار.

وبحسب "سي إن إن" قالت شركة تشاينا فورتشن لاند للتطوير أنها عهدت بالأموال إلى شركة تشاينا كريتد كابيتال المسجلة في جزر فرجن البريطانية للاستثمار في المنتجات المالية ذات الدخل الثابت، مبينة أنها كانت تتوقع عائدا سنويا من 7 في المائة إلى 10 في المائة على استثماراتها.

وأوضحت الشركة أنه بالرغم من الجهود المبذولة للوصل لمدير الثروة إلا إنها لم تستطيع التواصل معه.

وقالت فورتشن لاند إنها لا تعرف حتى الآن كيف ستؤثر الأموال المفقودة على أرباحها، مضيفة أنها ستتعاون مع تحقيق تجريه الشرطة الصينية لحماية مصالح الشركة والمساهمين.