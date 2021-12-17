"جولدمان ساكس" يتوقع أن يرفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة 3 مرات في 2022 

توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يرفع بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجموعة خبراء من جولدمان ساكس قولهم إن الزيادة الأولى سوف تأتي في فبراير المقبل.

وقام فريق الخبراء بمراجعة نظرتهم المستقبلية بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بشكل غير متوقع أمس الخميس بواقع 15 نقطة أساس إلى 0.25 في المائة للحد من ارتفاع التضخم.

ونقلت بلومبرج عن مجموعة الخبراء، بقيادة ستيفان بول، قولهم في تقريرهم إن بنك إنجلترا لديه الآن "رغبة في تشديد السياسة" المالية، وأضافوا: "نعتقد الآن أن البنك سيرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على الأرجح خلال شهري فبراير ومايو، حسب الآثار الاقتصادية لمتحور أوميكرون".

وذكر خبراء جولدمان ساكس: "ونتوقع بعد ذلك أن تتوقف لجنة السياسة المالية في البنك لمدة 6 أشهر قبل أن ترفع سعر الفائدة مجددا في نوفمبر المقبل".

وبصدور قرار رفع سعر الفائدة أمس الخميس، أصبح بنك انجلترا هو أول بنك مركزي في دول مجموعة السبع يرفع تكاليف الاقتراض منذ حدوث جائحة كورونا.