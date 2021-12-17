«الصناعة» لـ"الاقتصادية" : إعداد حقائب استثمارية في قطاع التعدين .. فرص متنوعة

تعكف وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع وزارة المالية حاليا على إعداد اللائحة الخاصة بصندوق التعدين والنموذج المالي والتشغيلي وتحديد رأس المال المطلوب، وذلك بعد إعلان النظام الاستثماري الجديد في تموز (يوليو) 2020.

وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة الصناعة، إنه يجري العمل مع وزارة المالية لإعداد اللائحة الخاصة بالصندوق لدعم مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، لافتا إلى أن الهدف الرئيس من إنشاء الصندوق هو إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتطوير ودعم النشاط التعديني.

وأوضحت الوزارة أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اعتمد ضمن مبادراته، مبادرة إنشاء صندوق لدعم قطاع التعدين ومدة تنفيذ المبادرة 24 شهرا، وبدأ العمل على تنفيذ هذه المبادرة في نهاية الربع الثاني في 2021.

وكشفت الوزارة عن حقائب استثمارية تسويقية أمام المستثمرين في قطاع التعدين الذي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع على مختلف مراحل سلسلة القيمة والمتمثلة في الاستكشاف والتعدين والخدمات المساندة لها وكذلك الصناعات الوسيطة والتحويلية، التي تغطي المعادن الفلزية مثل الذهب والنحاس والزنك والمغنيسيوم، وكذلك المعادن اللافلزية المتمثلة في المعادن الصناعية مثل الحجر الجيري والدولوميت والبيرلايت والجبس والملح والسيليكا والكوارتز والفلسبار والكاولين.

وقدرت الوزارة قيمة الاستثمارات التعدينية بنحو 3.9 مليار ريال خلال 2020، بيد أنها تستهدف استثمارات 115 مليار ريال في 2025، مشيرة إلى أن الناتج المحلي لنشاط التعدين والتحجير بلغ 10.8 مليار ريال في 2020 "بالأسعار الثابتة 2010".

وستنظم الوزارة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدورة الأولى لمؤتمر "معادن المستقبل الدولي" خلال الفترة من 11 إلى 13 كانون الثاني (يناير) 2022 بمدينة الرياض، ومن المقرر أن يجمع المؤتمر الوزراء المعنيين بقطاع التعدين وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الاستثمار العالمي والقطاعات المالية وشركات ومؤسسات الموارد والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والموردين البارزين لخدمات وتكنولوجيا التعدين.

وتتطلع السعودية للاستفادة من رصيدها من الموارد المعدنية التي تصل قيمتها إلى خمسة تريليونات ريال من خلال التعاون مع المستثمرين والشركاء الإقليميين والدوليين، ما سيسهم في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية واستكمال رحلة النهوض بقطاع التعدين على مدى الأعوام المقبلة ليصبح حسب مستهدفات الرؤية الركيزة الثالثة للاقتصاد والصناعة الوطنية.

وأعلنت الوزارة في آب (أغسطس) الماضي بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض التي تقع في حدود منطقة الدرع العربي، على أن يتم تنفيذ المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي على ثلاث مراحل على مدى ستة أعوام، الأولى منها ثلاثة أعوام، وتشمل معظم مساحة الدرع العربي، بينما المرحلة الثانية عامان، وتغطي ما يقارب ثلث مساحة الدرع العربي، أما الثالثة والأخيرة فعام واحد، وتغطي بعض المناطق المستهدفة بالدراسة وجمع البيانات.