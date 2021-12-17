الموارد البشرية: 29.6 ألف مستفيد من خدمة إعارة العمالة الوافدة

قالت لـ"الاقتصادية" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، "إن عدد المستفيدين من خدمة إعارة العمالة الوافدة للمنشآت والأفراد عبر برنامج "أجير"، بلغ 29691 مستفيدا في 6084 منشأة".وأوضحت أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام "أجير" تتم بشكل إلكتروني من خلال برنامج "أجير"، على أن تكون خاضعة للشروط التي جرى اعتمادها مسبقا، وهي أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار إليها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرا خلال عامين، ولا تتم إعارة أكثر من 20 في المائة من العمالة الأجنبية في المنشأة.ويتيح برنامج "أجير" للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة إلى المنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودية، وضمان الحماية من مخالفات أنظمتها.وأتاحت الوزارة خلال الفترة الحالية خدمة إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، وذلك ضمن مجموعة المبادرات التي أعلنتها الوزارة بالتزامن مع الوضع الراهن، ما يسهم في تسهيل عمل المنشآت، وإتاحة فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل. وتمت إتاحة خدمة الإعارة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "أجير"، بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة دعم القطاعات.وأطلق برنامج "أجير" 2014 للمساهمة في تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، بهدف الاستفادة من القوى الموجودة في المملكة بدلا من الاستقدام، بما يحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيها.