«نمو» تضيف 745 نقطة مع تداولات قيمتها 136 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثامنة لتغلق عند 25954 نقطة رابحة 745 نقطة بنحو 2.96 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 26 في المائة بنحو 28 مليون ريال لتصل إلى 136 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 104 آلاف سهم لتصل إلى 1.2 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 21 في المائة بنحو 950 صفقة لتصل إلى 5.4 ألف صفقة. وتراجع سهم "جروب فايف" وحيدا بنحو 0.37 في المائة ليغلق عند 40 ريالا، بينما تصدر الأسهم المرتفعة "الحاسوب" بنحو 28 في المائة ليغلق عند 400 ريال، يليه سهم "غاز" بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 122.60 ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 6.6 في المائة ليغلق عند 319.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "فش فاش" بقيمة 24 مليون ريال، يليه سهم "الحاسوب" بقيمة 23 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بقيمة 16 مليون ريال.