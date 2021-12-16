ارتفاع أسعار الغاز في أمريكا قبل صدور بيانات المخزون

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفاعها قبل صدور التقرير الأسبوعي عن بيانات مخزون الغاز والذي يقدم مؤشرا على الطلب في فصل الشتاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر الغاز في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم بنسبة 1.9 في المائة إلى 3.875 في المائة دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم يناير المقبل، وكانت الأسعار خلال تعاملات مساء أمس قد زادت بنسبة 4.6 في المائة.



في الوقت نفسه، تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة في الجزء الشمالي من الولايات المتحدة أقل من الطبيعي، وفي الشمال الشرقي أعلى من الطبيعي، وفي الجنوب في حدود الطبيعي خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الحالي.

ويتوقع المحللون ان تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 88 مليار قدم مكعب، وذلك وفقا لما أوردته رويترز.