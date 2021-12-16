الصين: التجارة الخارجية لا تزال خطيرة ومعقدة .. لا يمكن حل الاختناقات ونقص الرقائق

أوضحت وزارة التجارة الصينية أمس، أن التجارة الخارجية للصين لا تزال معقدة وخطيرة، وتواجه عديدا من الغموض والعوامل غير المستقرة وغير المتوازنة، وسط عودة ظهور فيروس كورونا على المستوى العالمي.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن شو جوي تينج المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية القول "إنه لا يمكن حل المشكلات، بما في ذلك اختناقات الشحن ونقص الرقائق الإلكترونية، التي تزيد الغموض، بشكل كامل خلال فترة قصيرة، مع تسارع الإصابات بالفيروس في عديد من دول العالم. ولكنها أضافت إلى أنه من المتوقع أن يستمر هيكل التجارة الخارجية للصين في التحسن هذا العام.وأفادت المتحدثة بأن وزارة التجارة تتعهد بالحفاظ على تنمية التجارة في نطاق معقول عبر مساعدة الشركات التجارية على مواجهة الصعوبات.وقرر اجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة الصيني البارحة الأولى، برئاسة لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، أن الصين ستسلك نهجا موجها نحو السوق لتعزيز الدعم المالي المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.وأشار الاجتماع إلى أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص يواجهون صعوبات هائلة في الوقت الحالي، ودعا إلى بذل الجهود لدعم كيانات السوق ومواجهة الضغط الاقتصادي الهبوطي الجديد.وقرر الاجتماع استبدال أداة قروض شاملة، بأداة دعم تمديد سداد القروض الشاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة، كما سيتم دمج قروض الائتمان الشاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة، في خطة إعادة الإقراض، التي تستهدف الزراعة والشركات الصغيرة بدءا من 2022.وذكر أنه سيتم تأسيس منصة وطنية لخدمات الائتمان التمويلي، من أجل تحسين خدمات التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المؤسسات المالية على إصدار سندات مالية خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.كما دعا إلى تخصيص إجراءات لزيادة الدعم لقطاع التصنيع الصيني وتسهيل التنمية المستدامة للاقتصاد الحقيقي، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية لشركات التصنيع خلال تطبيق سياسات خفض الضرائب والرسوم، وتوسيع نطاق القروض متوسطة وطويلة الأجل والقروض الائتمانية لهذا القطاع.كما يجب بذل الجهود لتسريع التحول الرقمي في قطاع التصنيع، ودعم الشركات الأجنبية في زيادة الاستثمار في مجال التصنيع المتوسط ورفيع المستوى ومراكز البحوث، وضمان استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد.وقالت اللجنة التعريفة الجمركية في مجلس الدولة الصيني، الأربعاء الماضي، إن الصين ستمنح معاملة تعريفة جمركية صفرية على 98 في المائة، من المواد الخاضعة للضريبة القادمة من الدول الأقل نموا.وأضافت اللجنة في بيان لها أنه سيتم تضمين منتجات زراعية مثل زيت الفول السوداني وكيماويات مثل البوليثين في معاملة التعريفة الجمركية الصفرية.وبحسب اللجنة، فإن من شأن الخطوة المذكورة أن تساعد على تسهيل تدفق الواردات الصينية من دول إفريقية متعلقة بشكل أكبر، ودفع بناء مجتمع الصين- إفريقيا عالي المستوى ذي المستقبل المشترك، ومشاركة فرص السوق مع دول أقل نموا.إلى ذلك، تتوقع الصين زيادة الإنفاق الاستثماري لديها خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد زيادة مبيعات الحكومات المحلية الصينية من السندات الخاصة خلال الجزء الأخير من العام الحالي.وقالت مينج ويي، المتحدثة باسم لجنة التنمية الوطنية والإصلاح الصينية المعنية بالتخطيط الاقتصادي للصين، إن جزءا كبيرا من طروحات السندات الخاصة للحكومات المحلية الصينية للعام الحالي، التي تستخدم بشكل أساسي في تمويل مشاريع البنية التحتية، تم خلال النصف الثاني من العام، حيث من المحتمل أن يتم إنفاق جزء من هذه الأموال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المتحدثة القول، إن هذه الأموال بالإضافة إلى حصيلة المبيعات الشهرية للسندات الخاصة لـ 2022 ستدعم التوسع في الاستثمار خلال العام المقبل.وبعد البداية البطيئة للعام الحالي، سرعت الحكومات المحلية الصينية وتيرة بيع السندات الخاصة خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي لتصل إلى 3.59 تريليون يوان صيني (564 مليار دولار) منذ بداية العام حتى الآن بما يمثل نحو 98 في المائة، من إجمالي الطروحات المقررة لهذه الحكومات.وفي خطوة ستدعم الإنفاق المالي أوائل العام المقبل، وافقت الحكومة الصينية على قيام الحكومات المحلية ببدء بيع سندات 2022 بدءا من أول كانون الثاني (يناير) المقبل، بحسب تقارير اقتصادية نشرت في وقت سابق.وتواصل الصين تنفيذ سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة لتحقيق تقدم اقتصادي مطرد في العام المقبل، بحسب الهيئة الوطنية للإحصاء.ومع تكثيف تعديل السياسة الكلية، فإن سياسات ضمان التوريد واستقرار الأسعار مستمرة بالتأثير، وتكتسب تدابير توسيع الطلب المحلي زخما، وستحافظ توقعات الشركات على الاستقرار بشكل عام.يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية في البلاد 5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.وقالت الهيئة في بيان لها "إن مرونة التنمية تعززت بشكل مستمر، بينما ظلت العملية الاقتصادية مستقرة بشكل عام".وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر، إنه خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، وفرت البلاد إجمالي 12.07 مليون وظيفة حضرية جديدة، متجاوزة هدفها السنوي المحدد.وأضاف أن سوق الوظائف في الصين حافظت بشكل عام على الاستقرار في شهر نوفمبر الماضي، بينما سجل معدل البطالة الحضرية في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 5.1 في المائة، أقل من الهدف السنوي المحدد عند 5.5 في المائة.وبشكل تفصيلي، كان معدل البطالة بين أولئك، الذين تبلغ أعمارهم بين 16 و24 عاما، 14.3 في المائة، بينما بلغ عن الشريحة العمرية للأشخاص بين 25 و59 عاما، الأغلبية من سوق العمل، وبلغت 4.3 في المائة، بحسب نتائج البيانات.وسجل معدل البطالة في 31 مدينة صينية رئيسة 5.1 في المائة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، دون تغيير عن نظيره المسجل في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ويقوم حساب معدل البطالة الحضرية على أساس عدد الأشخاص العاطلين عن العمل، الذين شاركوا في مسح التوظيف في مناطق حضرية، بما في ذلك العمال المهاجرون في المدن.وتعتزم الصين تطبيق تعريفات مؤقتة، التي تقل عن معدلات الدولة الأولى بالرعاية، على 954 سلعة مستوردة، بحسب لجنة التعريفة الجمركية في مجلس الدولة أمس.وسيدخل التعديل، الذي يشمل سلعا تشمل أدوية السرطان والمنتجات المائية وملابس الأطفال، حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2022.