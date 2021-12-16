كوريا .. 75% من الشركات ستواصل العمل من المنازل بعد انتهاء الجائحة

تعتزم أغلبية الشركات التي اعتمدت برامج للعمل عن بعد في المنازل بسبب الجائحة في كوريا الجنوبية، مواصلة هذه السياسة حتى بعد نهاية الجائحة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.وفي المسح الأخير الذي أجرته وزارة العمل الكورية الجنوبية على 620 شركة تستخدم حاليا سياسات العمل عن بعد، قالت 75.2 في المائة، "إنها تعتزم إما مواصلة العمل بالنظام الحالي نفسه أو خفضه جزئيا عندما تنتهي الجائحة".وأظهر الاستطلاع أن 11.3 في المائة فقط من الشركات تعتزم وقف خطة العمل عن بعد عند انتهاء الجائحة، في حين قالت 53.6 في المائة "إنها لا ترى فارقا في الإنتاجية مقارنة بإنتاجية العمل في المكاتب"، بينما قالت 20.5 في المائة "إن الإدارة تعتزم بشدة القيام بذلك".وأعرب أكثر من ثلثي العاملين في هذه الشركات عن أملهم في مواصلة العمل عن بعد، بعد الجائحة. وقالت الوزارة "إن الآباء العاملين الذين لديهم أطفال صغار في الغالب، يفضلون نظام العمل عن بعد".وفي سياق الشأن الكوري، قال البنك المركزي في سيئول أمس، "إن عقد مبادلة العملات الذي أبرمته كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار سينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقررا من قبل، نظرا إلى استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية داخل البلاد وخارجها".ووقع بنك كوريا المركزي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صفقة لمبادلة العملات في آذار (مارس) 2020، للمساعدة على تخفيف التوترات المالية الناجمة عن جائحة كورونا، وتم تمديد الصفقة ثلاث مرات ومن المقرر أن تنتهي بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر).وقال بنك كوريا المركزي في بيان "ستنتهي صلاحية الصفقة المؤقتة لمبادلة العملات في الوقت المقرر لها، فبعد توقيع الصفقة، تجاوزت الأوضاع المالية والاقتصادية داخل البلاد وخارجها الأزمة وأصبحت مستقرة".وذكر البنك أن انتهاء صلاحية الصفقة لن يكون له تأثير كبير في سوق العملات الأجنبية في سيئول، نظرا إلى تحسن السيولة وغيرها من الجوانب المالية، مثل توافر كمية كافية من الاحتياطيات الأجنبية.وذكر بنك كوريا المركزي في وقت سابق أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 463.91 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. وأوضح لي جو-يول محافظ البنك "في حالة حدوث أزمة وتنامي الحاجة إلى مثل هذا التبادل، يمكن أن نجري مشاورات مع الولايات المتحدة"، وأضاف "لا داعي للقلق بشأن عقد مبادلة العملات الذي من المقرر أن ينتهي هذا الشهر".وتعد صفقة مبادلة العملات التي ستنتهي هذا الشهر الثانية من نوعها التي يتم توقيعها مع الولايات المتحدة. وبعد توقيع خط مبادلة الوون بالدولار في تشرين الأول (أكتوبر) من 2008، يعزى الفضل إلى الاتفاق في تخفيف المخاوف بشأن أزمة العملات الأجنبية في ذروة الأزمة المالية العالمية.وباستثناء الاتفاق مع الولايات المتحدة، فإن كوريا الجنوبية لديها صفقات ثنائية لمبادلة العملات مع ثماني دول، بما في ذلك أستراليا وكندا والصين.