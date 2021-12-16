بمشاركة أكثر من 200 نجم عالمي.. اليوم انطلاق مهرجان "مدل بيست" في الرياض

ينطلق في الرياض اليوم "ساودنستروم 2021" الذي يُعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط يتم تنظيمه على مسارح "مدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض ابتداء من تاريخ 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري.

وأكمل مهرجان "مدل بيست" جاهزيته لاستقبال الجمهور العريض من محبي الموسيقى الإلكترونية» من خلال 8 مسارح رئيسية؛ هي (بيج بيستء داون بيست» دانس بيستء وأندرجراوند بيست) وذلك في منطقة بنبان (شمال الرياض).

تعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الرياض مهرجان مدل بيست الغنائي الشهير الذي تُشكل المشاركة فيه حلم وفرحة لجميع محبَّي الموسيقى في العالم.

ورحّب منظمو مهرجان مدل بيست جميع المشاركين والحضور من داخل المملكة وخارجهاء مؤكدين أن تنظيم هذه الفعالية المهمة يعكس الوزن الذي باتت تشكله العاصمة الرياض على خارطة الفن العالمية.

وعلى مدار الأيام الأربعة ستشهد مسارح مدل بيست مشاركة واسعة لأكثر من 200 نجم عالمي؛ وعروض دولية بمشاركة مؤديين محليّين وإقيليميّين بعروض فنية تمتد لنحو 12 ساعة في اليوم, ابتداءً من الثالثة عصرًا.

وستشكل زيارة مهرجان مدل بيست الغنائي فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها لا تقتصر على الموسيقى فقط بل تشكل قائمة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية» ومعارض فن محليّة, وعروض ترفيهيّة فخمة على الهواء؛ ومركبات الطعام (فود ترك) ومطاعم متميّزة.

يُشار إلى أن مهرجان مدل بيست سخّر كامل الإمكانيات وأحدث الحلول التقنية لضمان تحقيق تجربة استثنائية للحضورء من خلال كادر تنظيمي بنحو 8 آلاف .عامل, بالإضافة إلى توفير 335 كاميرا مراقبة تغطي جميع أرحاءٍ المكان.