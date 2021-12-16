85 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 85 حالة مؤكدة مصابة بكورونا، وتعافي81 حالة، وسجلت حالة وفاة واحدة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 550542 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 539793 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 30 حالة، كما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8858 حالة "رحمهم الله".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).