2.1 مليار ريال تداولات فترة مزاد الإغلاق للسوق السعودي.. 21% منها على "اس تي سي"

شهد فترة مزاد الإغلاق تداولات بلغت نحو 2.06 مليار ريال، حيث تمت على 36.2 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 19 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة والتي بلغت 10.88 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات من حيث القيمة قد تمت على أسهم شركة "اس تي سي" حيث تم تنفيذ صفقات بقيمة تجاوزت 426.3 مليون ريال تمثل 21 في المائة من تداولات المزاد، تلاه صفقات على أسهم مصرف الراجحي والتي تجاوزت 190 مليون ريال تمثل 9.2 في المائة، ثم صفقات على أسهم كل من البنك الاهلي وسابك وكذلك أرامكو السعودية بتداولات بلغت 189.4 و125.4 و119.5 مليون ريال.



وكانت "فوتسي راسل" المزود العالمي للمؤشرات قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعتها النصف سنوية لمؤشراتها، حيث تم تنفيذ التغيرات اليوم.

قبل المزاد بعد المزاد الفرق السيولة 8,818,924,047 10,884,757,724 23.4% الأسهم المتداولة 218,974,371 255,181,092 16.5% الصفقات 389,943 401,961 3.1% المؤشر العام 11,352 11,312 -0.4%



