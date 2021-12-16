وفا للتأمين: صدور قرار المحكمة التجارية بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وإفتتاح إجراء التصفية

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن صدور قرار الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 11/05/1443ه الموافق 15/12/2021م بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وإفتتاح إجراء التصفية وتعيين وليد بن محمد سبحي أميناً للإجراء، وفقاً لمهام وصلاحيات وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

وحيث أن المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس نصت بفقرتيها (ب) و(ج) على ما يلي : "يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أياً مما يأتي: ...

ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.

ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس..."،

فإن لكل ذي مصلحة الإعتراض أمام محكمة الإستئناف على قرار المحكمة المذكور أعلاه خلال مهلة أربعة عشر يوم تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وسوف يتم الاعلان عن اي تطورات بهذا الخصوص في حينه.