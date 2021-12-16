أمريكا: 222 مليار دولار مبيعات التجارة الإلكترونية خلال شهرين.. 30 % منها مرتجع

بالرغم من تقدير الاتحاد الوطني الأمريكي للبيع بالتجزئة أن المبيعات عبر الإنترنت في البلاد خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021 سترتفع بنحو 13 في المائة إلى أكثر من 222 مليار دولار، إلا أن تقريرا مشترك جديد توقع أن نجو 66.7 مليار دولار من هذه المبيعات سيتم إرجاعها.

وأوضح التقرير السنوي المشترك لشركتي أوبتورو للتقنية و"سي بي أر إي" للعقار، أن يتم إرجاع ما يقرب من 30 في المائة من مبيعات التجارة الإلكترونية، وستزيد تكلفة معالجة البضائع المسترجعة خلال موسم العطلات الحالي بنسبة 7 في المائة، وفقا للتوقعات اللوجستية، وخاصة في ظل ارتفاع التضخم ونقص العمالة واحتياطات كوفيد.

وبين بحسب "سي إن بي سي" أن تكلفت متوسط استرجاع البضائع سيكلف تجار التجزئة ثلثي السعر الأصلي للعنصر عند احتساب تكاليف العمالة والنقل والتخزين.