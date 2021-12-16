"نوفارتيس" تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار

تعتزم شركة الأدوية السويسرية العملاقة نوفارتس إعادة شراء كمية من الأسهم بقيمة 15 مليار دولار بفضل حصيلة بيع حصتها في منافستها السويسرية روش هولدنج.

وقالت نوفارتس في بيان اليوم الخميس إن برنامج إعادة شراء الأسهم سينتهي بنهاية 2023، مضيفة أن هذه الخطوة لن تؤثر على قدرتها على القيام بصفقات استحواذ وصرف توزيعات نقدية وإعادة الاستثمار في أنشطتها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى حصول نوفارتس على 21 مليار دولار من بيع حصتها في شركة الأدوية روش في وقت سابق من العام الحالي.