أسعار النفط ترتفع إثر قفزة على طلب الوقود في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع إشارة الولايات المتحدة إلى تسجيل طلب المستهلكين على المنتجات البترولية ذروة قياسية في أكبر مستهلك للنفط في العالم حتى مع تهديد السلالة أوميكرون من فيروس كورونا بخفض استهلاك النفط عالميا.

كما تلقت الأسعار دعما من إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن معالجة التضخم قبل أن يخرج الاقتصاد عن مساره.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 74.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 71.61 دولار، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "بالرغم من الزيادة الحالية في انتشار الفيروس، أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية إلى مستوى قياسي وعودة صادرات الخام للانتعاش وتسجيل مخزونات الخام الوطنية سحبا أكبر من المتوقع".

وأضاف "موجة أوميكرون الحالية قد تؤدي إلى إجراءات تقييدية محدودة في أنحاء الولايات المتحدة لكن لن تكون هناك عودة إلى الإغلاقات التي حدثت في ذروة الجائحة".