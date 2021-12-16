ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني مجالات التعاون في الجانب الدفاعي

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع وزير الدفاع البريطاني بين والاس.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وخاصة في الجانب الدفاعي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

