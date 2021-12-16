عوامل نفسية وراء انخفاضات النفط .. "أوميكرون" مهيمن رغم التوقعات الصعودية

مالت أسعار النفط الخام إلى التراجع في ثالث خسارة يومية بفعل المخاوف من تباطؤ الطلب جراء انتشار متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا، في مقابل توقعات وفرة المعروض في الأسواق في الربع الأول من العام الجديد وهو التوقع الذي دعمه التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.

ويقاوم تراجع الأسعار بيانات عن انخفاض المخزونات النفطية الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، إضافة إلى توقعات "أوبك" بتعافي الطلب على الرغم من قيود السفر التي عادت مع انتشار لمتغير "أوميكرون"، الذي توقع الاتحاد الأوروبي، أن يكون الطفرة السائدة في الشهر المقبل.

ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، إن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت بسبب عوامل نفسية، وسط تصاعد المخاوف بشأن الارتفاع الوشيك في حالات الإصابة بمتغير "أوميكرون" لفيروس كورونا، الذي يعمق حالة القلق في الأسواق والترقب لمستجدات الأزمة الوبائية العالمية، خاصة مع عودة القيود في الصين وبريطانيا، وذلك رغم توقعات البنوك المركزية الصعودية لأسعار النفط.

وأشار المختصون إلى أن الأسواق تركز على مراقبة ردود فعل الحكومات للحد من انتشار المتغير، الذي من المتوقع بدوره أن يضر بالطلب على النفط وذلك على الرغم من أن الحماية التي توفرها لقاحات كورونا بجرعاتها – بعد إضافة الجرعة الثالثة المعززة - كانت ولا تزال مرتفعة عند نحو 70 في المائة.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن الانخفاضات ما زالت مهيمنة على أسعار النفط، بسبب عوامل نفسية أكثر من أساسيات السوق، خاصة مع تنامي المخاوف المرتبطة بمتغير "أوميكرون"، التي تفاقمت مع تحذير الاتحاد الأوروبي من هذه الطفرة ستسجل زيادة كبيرة في الإصابات في وقت قريب من كانون الثاني (يناير) المقبل.

وذكر أن السوق ليس غارقا في العوامل السلبية فقط، فهناك دراسة متفائلة أخرى بشأن لقاح فايزر ضد كورونا، مع تراجع الضغط على المستشفيات في بعض الولايات الأمريكية، بسبب المناعة الجيدة التي يوفرها اللقاح، لافتا إلى أن الطلب على وقود الطائرات والكيروسين يتضرران بشكل خاص مع استمرار قيود السفر والإغلاق.

ويرى، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن التقلبات الحالية المتسارعة في سوق النفط الخام تعود بشكل رئيس إلى الأنباء المتعلقة بمتغير "أوميكرون"، لكن في المقابل نجد عديدا من البنوك الاستثمارية الدولية تتمسك بتوقعات صعودية طويلة الأجل للنفط الخام.

ولفت إلى أن "أوبك" تراهن على تجاوز سريع لأزمة المتغير الجديد وتتوقع تعافي الطلب في العام المقبل، كما ترجح شركات بحثية دولية، أن يتماسك خام برنت في حدود 70 إلى 75 دولارا للبرميل على المدى القريب، كما تتوقع أن يواصل النفط الخام صعوده في 2022.

من ناحيته، يقول ديفيد لديسما المحلل في شركة ساوث كورت الدولية، إن الضغوط الهبوطية على الأسعار قد تستمر لفترة غير قصيرة، خاصة مع توقعات "أوبك" بأن فائض المعروض قد يلوح في الأفق خلال الربع الأول من 2022.

وتوقع أن تتباطأ السحوبات من المخزونات النفطية الأمريكية بسبب عوامل موسمية في الربع الأول من العام الجديد، مشيرا إلى ترقب السوق لاجتماع "أوبك" الوزاري في مطلع العام الجديد وما يمكن أن يفعله لمواجهة انتشار الفيروس وللحد من المعنويات السلبية في السوق، حيث ما زال مطروحا على مائدة التفاوض بين المنتجين فرضية تأجيل الزيادة الإنتاجية الشهرية، التي تبلغ 400 ألف برميل يوميا.

وتشير الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة إلى أن "أوبك" لديها ثقة كبيرة في تعافي السوق وقد رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من 2022 هذا الأسبوع، مرجحة أن "أوميكرون" سيكون له تأثير خفيف وقصير فقط.

وأشارت إلى اتفاق "أوبك" مع وكالة الطاقة الدولية على أن تأثير "أوميكرون" مؤقتا على تعافي الاقتصاد العالمي وعلى الرغم من ذلك خفضت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2021 و2022 بمقدار مائة ألف برميل يوميا لكل منهما، مشيرة إلى أن ذلك يعود أساسا إلى قيود السفر التي حدت من استخدام وقود الطائرات.

من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط في السوق الأوروبية خلال تعاملات أمس، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي وعلى وشك ملامسة أدنى مستوى في أسبوع المسجل الثلاثاء ويأتي هذا التراجع بفعل تنامي مخاوف اتساع فائض المعروض، خاصة بعد التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية، وطغى تأثير ذلك في بيانات أولية أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفض الخام الأمريكي بـ0.9 في المائة، إلى مستوي 69.61 دولار، من مستوى الافتتاح عند 70.26 دولار، وسجل أعلى مستوي عند 70.40 دولار، وتراجع خام برنت 0.8 في المائة، إلى مستوي 72.61 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 73.22 دولار، وسجل أعلى مستوي عند 73.43 دولار.

وعند تسوية الثلاثاء، فقد الخام الأمريكي 1.3 في المائة، في ثاني خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 69.54 دولار للبرميل، وانخفض خام برنت 1.4 في المائة، وسجل مستوى 72.60 دولار الأدنى منذ 6 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع ظهور متغير أوميكرون سيقلل الطلب العالمي على النفط، ومع تراجع الطلب يزداد إنتاج النفط العالمي، خاصة في الولايات المتحدة، بما يعني أن نمو العرض سيتجاوز الطلب حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

وفي بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات التجارية في البلاد بنحو 0.82 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 10 كانون الأول (ديسمبر)، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، وتوقع الخبراء انخفاضا بنحو 2.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية في الولايات المتحدة إلى نحو 434 مليون برميل، الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وانخفض مخزونات الخام الأمريكية لأدنى مستوى في نحو شهرين، علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب والسحب لأكبر مستهلك للنفط في العالم. وتشير توقعات وكالة الطاقة الأمريكية إلى انخفاض المخزونات بنحو 1.8 مليون برميل.

من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 74.28 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 75.04 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع عقب ارتفاع سابق وأن السلة خسرت بضع سنتات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 74.65 دولار للبرميل.