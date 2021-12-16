9.2 % ارتفاع في واردات الهند من النفط خلال نوفمبر .. الطلب يتزايد على الوقود

ارتفعت واردات الهند من الخام في تشرين الثاني (نوفمبر) 9.2 في المائة على أساس سنوي إلى 4.32 مليون برميل مع قيام شركات التكرير بزيادة إنتاجها لتلبية طلب متزايد على الوقود.ومقارنة بتشرين الأول (أكتوبر)، زادت واردات النفط 6.4 في المائة، بحسب بيانات من‭ ‬مصادر في صناعة النفط، نقلتها "رويترز".وظلت العراق والسعودية أكبر موردين للخام إلى الهند تلتهما الإمارات، فيما ارتفعت الكويت درجتين إلى رابع أكبر مورد، في حين تراجعت نيجيريا إلى المرتبة السادسة من الخامسة في تشرين الأول (أكتوبر).وقفزت المكسيك إلى المرتبة الخامسة من المركز الـ11 في تشرين الأول (أكتوبر)، بينما تراجعت الولايات المتحدة من المركز الرابع إلى السابع.وعززت الهند الشهر الماضي واردات النفط من الشرق الأوسط في حين انخفضت الواردات من إفريقيا.وأظهرت بيانات حكومية في وقت سابق، أن واردات الهند من النفط الخام في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفعت 11.1 في المائة إلى 17.09 مليون طن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وصعدت واردات المنتجات النفطية نحو 28 في المائة إلى 4.10 مليون طن مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) 2020، في حين قفزت الصادرات 38 في المائة. وتملك الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، بطاقة تكريرية فائضة وتصدر أيضا وقودا مكررا.من جهة أخرى، رجح مسؤول كبير في قطاع النفط العراقي أن تقفز معدلات إنتاج الغاز في العراق إلى 2700 مليون قدم مكعبة بحلول 2024 بعد تنفيذ مشاريع كبيرة لاستثمار الغاز المصاحب في عدد من الحقول النفطية في مناطق متفرقة من البلاد.وأوضح حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط العراقية أن 2024 سيكون عاما لاستثمار جميع كميات الغاز المصاحبة لعمليات إنتاج النفط الخام في البلاد البالغة 2700 مليون قدم مكعبة.وذكر أن العراق شرع منذ 2015 في تنفيذ خطة طموحة لاستثمار الغاز المصاحب لتلبية الاستهلاك الداخلي، بدأت في النمو من 700 مليون قدم مكعبة إلى 1500 قدم مكعبة حاليا، وهي طفرة كبيرة فضلا عن تحديد برامج زمنية لتنفيذ مشاريع أخرى للصعود بالطاقات الإنتاجية إلى مستويات قياسية.وأوضح المسؤول العراقي أن خطة وزارة النفط للصعود بالطاقات الإنتاجية من الغاز تتضمن "استثمار الغاز في حقل الناصرية في محافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميا وحقل الحلفاية في محافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعبة يوميا وحقل أرطاوي في محافظة البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعبة يوميا فضلا عن مشاريع أخرى".وذكر أن وزارة النفط تعمل حاليا من أجل الدخول في استثمارات كبيرة لحقلي عكاس في محافظة الأنبار والمنصورية في محافظة ديالى لاستثمار الغاز الطبيعي بعد تعطل الاستثمار في هذين الحقلين بسبب سوء الأوضاع الأمنية في المحافظتين خلال الأعوام الماضية.