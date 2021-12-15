انهيار الليرة يفاقم أزمات تركيا .. إضراب 250 ألفا في القطاع الطبي احتجاجا على التضخم

نظمت خمس نقابات تركية خاصة بالعاملين في قطاع الرعاية الطبية، تمثل أكثر من 250 ألف عامل وطبيب ومسعف، إضرابا لمدة يوم واحد أمس، احتجاجا على ضعف الرواتب والظروف القاسية للعمل، في ظل انهيار العملة وارتفاع التضخم.وبحسب "رويترز"، احتشد مئات من أفراد الأطقم الطبية، بينهم أطباء وممرضون ومسعفون ومساعدو مختبرات، في إسطنبول أكبر مدينة تركية، وطالبوا باستقالة الحكومة.وقالت الجمعية الطبية التركية، النقابة الرائدة للعاملين في القطاع، "إن أفراد الأطقم الطبية في جميع المناطق في تركيا شاركوا في الإضراب".وقال فخر الدين قوجة وزير الصحة "إن تركيا تسجل في الآونة الأخيرة نحو 20 ألف إصابة جديدة بكوفيد - 19 و180 وفاة يوميا"، وأوضح أنه تم اكتشاف ست حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" في تركيا.وردد المحتجون في إسطنبول هتافات بينها "نريد أن نعيش ونترك الآخرين يعيشون"، و"رعاية صحية مجانية وعادلة للجميع"، و"ليس بوسعنا أن نتنفس".ويشكو العاملون في القطاع الصحي من صعوبة تدبير احتياجاتهم مع ارتفاع التضخم وفقد الليرة التركية نصف قيمتها أمام الدولار هذا العام.وقال أيدن إيرول، العامل في مختبر، خلال الاحتجاج "وزارة الصحة لم تف بتعهداتها، نطالب بزيادة أجورنا بما يعادل التضخم على الأقل، نطالب بالاعتراف بفيروس كورونا كمرض مهني".وتقول الجمعية الطبية التركية "إن العاملين في الرعاية الصحية يزدادون إحباطا من طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كورونا وانعدام الشفافية في البيانات المتعلقة بالعدوى ووفيات كوفيد - 19 والإجراءات المتخذة لحمايتهم".وتضيف أن "كثيرين من العاملين في المجال سعوا لمغادرة البلاد، بسبب ضعف الرواتب وساعات العمل الطويلة، وخطر التعرض للعنف".وأوضحت أن ما يزيد على مائة ألف طبيب تعرضوا لاعتداءات جسدية ولفظية خلال الأعوام الـ11 الماضية، وقتل مرضى عشرة منهم على الأقل.وقال طبيب شارك في الاحتجاج "الحكومة لا تفعل شيئا لوقف العنف الذي يستهدف الأطقم الطبية، لا نشعر بأمان في المستشفيات"، مضيفا أن "زملاءه يسعون للسفر إلى الخارج"، وأردف "الإضرابات ستستمر وستزيد الاستقالات من المستشفيات العامة".إلى ذلك، هبطت الليرة التركية 2.8 في المائة مقابل الدولار أمس متأثرة بخفض آخر متوقع لأسعار الفائدة في تركيا هذا الأسبوع، وقبيل قرار مهم للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يجتذب مزيدا من الأموال من الأسواق الناشئة.وتراجعت الليرة إلى 14.808 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش، مقتربة من مستواها القياسي المنخفض البالغ 14.99 الذي هوت إليه الإثنين، وموسعة خسائرها منذ نهاية العام الماضي إلى نحو 50 في المائة.ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس بمقدار مائة نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس، على الرغم من زيادة حادة في التضخم، بينما يمارس الرئيس رجب طيب أردوغان ضغوطا عليه لتعزيز النمو قبل انتخابات 2023.