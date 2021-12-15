الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد 5 جلسات وسط ترقب قرار المركزي الأمريكي

ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية لكن ضعفا في قطاعي التجزئة والطاقة قيد المكاسب قبيل إعلان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة، منهيا خمس جلسات متتالية من الخسائر.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب مع صعود مؤشرها 1.3 بالمئة لتتعافى من موجة مبيعات مؤخرا في حين صعد مؤشر أسهم شركات الرعاية الصحية 1.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات الطاقة 1.27 بالمئة، وهو ما قيد مكاسب السوق. وانخفضت أسعار النفط الخام لثالث جلسة مع تزايد المخاطر على الطلب من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وتوخى المستثمرون الحذر قبيل قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي من المقرر أن يصدر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيلمح إلى إبطاء مشترياته من السندات.

وفي بورصة لندن، هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 لأسهم الشركات البريطانية الكبرى 0.7 بالمئة متراجعا لسادس جلسة على التوالي، وهي أسوأ سلسلة خسائر منذ بداية الجائحة في مارس آذار 2020، مع تضرره من انخفاضا في أسهم قطاعات التجزئة والنفط والسفر.