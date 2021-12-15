الأسهم السعودية تصعد 100 نقطة لتواصل الارتفاع للجلسة الرابعة

ارتفع السوق السعودي بنهاية تعاملات جلسة اليوم لتواصل المكاسب وللجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بارتفاع قطاعا البنوك والمواد الاساسية الذي سجل أعلى إغلاق منذ ثلاثة أسابيع.

وأغلق المؤشر العام السعودي عند مستوى 11143 نقطة مرتفعا بـ 119 نقطة أو ما يعادل 1.1 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.4 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم شمس ومصرف الراجحي ثم "اس تي سي"، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 187.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 369.9 ألف صفقة

ودعمت أسهم مصرف الراجحي من أداء السوق بعدما ارتفعت بنسب 1.6 في المائة، تلاه كل من البنك الاهلي وسابك التي سجلتا مكاسب بواقع 2 في المائة.

وأعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الجاري، بواقع ريال للسهم الواحد وبإجمالي توزيعات بلغت 90 مليون ريال، في حين وزعت الشركة أرباحا نقدية عن النصف الاول بواقع نصف ريال للسهم.

إلى ذلك، صعدت أسهم 125 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم صدق بمكاسب 9.2 في المائة، تلاه وحدات الجزيرة ريت المرتفعة 5.9 في المائة، ثم أسهم جرير وسبكيم بمكاسب بلغت 3.9 في المائة لكل منهما.

في المقابل، تراجعت أسهم 71 شركة تصدرها سهم الإنماء طوكيو مارين بـ 3.1 في المائة، تلاه أسهم ريدان 2.6 في المائة، في حين تراجع أسهم الفخارية وابو معطي بواقع 1.8 في المائة لكل منهما.