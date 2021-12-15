أسعار الطاقة ترفع التضخم في فرنسا في نوفمبر لأعلى مستوى منذ 2008

أظهرت بيانات نهائية نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) اليوم تسارع التضخم في فرنسا في نوفمبر، كما كان متوقعا، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8 % في نوفمبر، مقابل 2.6 % في أكتوبر. وهذا هو أعلى معدل منذ سبتمبر 2008 ، وجاء متطابقا مع التقدير الأولي الذي جرى نشره في الثلاثين من نوفمبر.

وبحسب "الألمانية" جاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع بنسبة 21.6 % في أسعار الطاقة، وارتفاع بنسبة 0.8 % في أسعار السلع المصنعة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ، بنسبة بلغت 0.5 % .

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 %، وهو نفس المعدل المسجل في أكتوبر، والذي توافق مع التقديرات الأولية.