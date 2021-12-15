النفط ينخفض بفعل توقعات وكالة الطاقة .. "برنت" عند 73.2 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم ليوم ثالث بفعل توقعات متزايدة بأن نمو المعروض سيفوق نمو الطلب العام المقبل، حتى على الرغم من أن انتشار السلالة أوميكرون لم يفض إلى قيود بنفس شدة التي فُرضت عند ظهور سلالات فيروس كورونا الأخرى.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 43 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 73.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد فقدت 69 سنتا أمس الثلاثاء.

ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 52 سنتا، توازي 0.7 في المائة، إلى 70.21 دولار للبرميل. وكانت قد انخفضت 56 سنتا في الجلسة السابقة.

وبحسب "رويترز"، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 مع ظهور أوميكرون سيضعف الطلب على النفط في وقت من المنتظر أن يزيد فيه الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة، بما يشير إلى أن المعروض سيتجاوز الطلب حتى نهاية العام المقبل على أقل تقدير.

ومع ذلك، رفعت منظمة أوبك يوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.