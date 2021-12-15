«مركز إدارة الدين»: لا نتوقع استهلاكا للاحتياطي في الأعوام المقبلة .. والاقتراض كان أقل تكلفة

قال هاني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية، إن عملية الاقتراض الحكومي بالأسعار المتدنية خلال الأعوام الخمسة الماضية، كانت أقل تكلفة من السحب من الاحتياطي، لافتا إلى أن الاقتراض المحلي شكل 60 في المائة من حجم المحفظة مقابل 40 في المائة من التمويل الدولي.جاء ذلك خلال النسخة الخامسة من ديوانية المعرفة التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" تحت عنوان "تطور أسواق الدين والتطلعات المستقبلية، بحضور عبدالله بن غنام وكيل الشركات والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية، وفراس العمرو مدير إدارة المحافظ في برنامج تطوير القطاع المالي، ورعاية عبدالعزيز الفريج رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية في الرياض، أمس.وذكر المديني "في 2021 كان هناك حماية كاملة تقريبا للاحتياطي الموجود في الميزانية العامة للدولة الذي أغلق بمستويات أفضل مما كان متوقعا في بداية العام الجاري، ما يدلل على تغطية الاحتياجات التمويلية عن طريق الدين"، مضيفا "وبحكم الفائض في الأعوام المقبلة، لا نتوقع استهلاكا للاحتياطي مثل الأعوام الخمسة الماضية".وتوقع المديني ثبات مستوى الدين العام على المدى المتوسط، بحيث تكون الاحتياجات التمويلية مركزة على إعادة تمويل الدين الحكومي في 2022 إلى 2024، إضافة إلى اقتناص الفرص في السوق التي قد تكون مناسبة لعمليات تمويل استباقي لدعم الاحتياطي والمشاريع الرأسمالية.وبين المديني أن المركز لديه مستهدفين، أولهما المستثمرون الأجانب في السوق المحلية، إذ أعلن توقيع وزارة المالية ومركز إدارة الدين مع أربعة بنوك محلية مذكرات تفاهم لتكون قنوات دخول للمستثمر الأجنبي إلى السوق المحلية، أما المستهدف الآخر فيتمثل في ملف التمويل المستدام، الذي من خلاله سيتم توسيع قاعدة المستثمرين وضم شريحة أكبر. وأوضح أنه يتم التركيز الآن على استقطاب الأموال الخارجية كونها أحد المحركات في الإصدارات الدولية بعملة الدولار أو اليورو، وفي الوقت ذاته جودة محفظة الدين ليكون جزء كبير منها محليا، مضيفا "لتحقيق ذلك يتم استقطاب المستثمر الأجنبي في السوق السعودية للتمويل ودعم تسويق منتجات الدين الحكومي في حال إصدار صكوك ادخارية مهيكلة بمساعدة البنوك التجارية في المرحلة المقبلة".وأشار إلى جهود السعودية في حسن التصرف والتوقيت لاقتناص أكبر عملية إصدار بعائد سلبي خارج منطقة اليورو، مبينا أن مثل هذه الفرص تستغرق ساعات قليلة للحصول عليها.وتابع "مع توجهات المملكة الأخيرة، بما فيها مبادرة السعودية الخضراء، عين المركز بعض البنوك ذوي الخبرة في إعادة هيكلة إصدارات السندات الخضراء، التي سترى النور قريبا لخدمة توجهات الدولة في تمويل المشاريع المستدامة وتعد جزءا من رؤية 2030".ولفت المديني إلى أن وكالات التصنيف الدولية لا تنظر إلى الاقتراض، بل تركز على القوة الاقتصادية والمالية والتشريعية والتعرض إلى المخاطر، لذلك فإن التمويل يعد عنصرا داخل القوة المالية، كما أن مستوى الدين يعد صحيا ويذهب إلى المشاريع التنموية والاستثمارية. وفي كلمة الافتتاح، أكد عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية، أن الدين العام يشكل أداؤه مهمة في رسم السياسة المالية العامة للسعودية.وأوضح أن "برنامج التوازن المالي جاء لتحقيق تطلعات الدولة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، واليوم المنحنى أخذ الاتجاه المختلف بعد الاستقرار والوصول إلى المستويات المطلوبة ودخلنا في حقبة جديدة، وهي الاستدامة المالية". من جهته، أشار عبدالله بن غنام وكيل الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية، إلى تحسين منظومة دخول المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين في العامين الماضي والجاري، كاشفا عن إطلاق قواعد لربط مراكز الإيداع العالمية لهذا العام، الذي من شأنه تمكين دخول المستثمرين الأجانب وينتج عنه زيادة إقبال مستثمرين على هذه السوق.وأكد ابن غنام أن حجم سوق أدوات الدين يبلغ نحو 730 مليار ريال، ويشكل 28 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، مبينا أنه في 2019 كان يبلغ 460 مليار ريال ويمثل 19 في المائة من الناتج المحلي.