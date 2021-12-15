«نمو» تصعد 1.4 % بتداولات قيمتها 58 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 13 في المائة ليغلق عند 102.80 ريال، يليه سهم "الحاسوب" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 268 ريالا، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 34.50 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "أسمنت الرياض" بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 33.20 ريال، يليه سهم "جروب فايف" بنحو 0.89 في المائة ليغلق عند 39 ريالا، وحل ثالثا سهم "بنان" بنحو 0.87 في المائة ليغلق عند 57 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم "الحاسوب" بقيمة 11 مليون ريال، يليه سهم "غاز" بقيمة 8.7 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايزر" بقيمة 7.9 مليون ريال.
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