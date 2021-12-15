«نمو» تصعد 1.4 % بتداولات قيمتها 58 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السادسة لتغلق عند 24484 نقطة رابحة 338 نقطة بنحو 1.4 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 31 في المائة بنحو 14 مليون ريال لتصل إلى 58 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 26 ألف سهم لتصل إلى 624 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 18 في المائة بنحو 433 صفقة لتصل إلى 2.8 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 13 في المائة ليغلق عند 102.80 ريال، يليه سهم "الحاسوب" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 268 ريالا، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 34.50 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "أسمنت الرياض" بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 33.20 ريال، يليه سهم "جروب فايف" بنحو 0.89 في المائة ليغلق عند 39 ريالا، وحل ثالثا سهم "بنان" بنحو 0.87 في المائة ليغلق عند 57 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "الحاسوب" بقيمة 11 مليون ريال، يليه سهم "غاز" بقيمة 8.7 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايزر" بقيمة 7.9 مليون ريال.