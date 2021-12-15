موجات المد والجزر بشأن «أوميكرون» تربك السوق النفطية .. و«أوبك» تتصدى للمضاربات

تراجعت أسعار النفط الخام مع استمرار حالة القلق العالمي من متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا، الذي أدى إلى عودة كثير من القيود، خاصة على السفر في كثير من دول أوروبا وآسيا بعد ارتفاع معدل الإصابات اليومية.

وتجددت حالة المخاوف على الطلب العالمي في إطار تقليص الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات وتجمعات الدولية، بينما يواصل منتجو "أوبك +" ضخ الزيادة الشهرية في الإمدادات النفطية التي تبلغ 400 ألف برميل يوميا.

وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون، إن أسعار النفط الخام تلقت دعما من البيانات الإيجابية الخاصة بالطلب ووردت في التقرير الشهري لمنظمة أوبك، لكنها واجهت ضغوطا مقابلة، حيث طغت التقارير الأخيرة التي تظهر التأثير المتزايد لمتغير "أوميكرون"، الذي يهدد تعافي الطلب العالمي.

وأوضح المحللون أن التراجعات السعرية أمس الأول جاءت رد فعل على إعلان بريطانيا أول حالة وفاة من متغير "أوميكرون"، حيث حذرت الحكومة من "موجات مد وجزر" من عدوى "أوميكرون" قد تحدث قريبا، لافتين إلى أن ذلك تزامن أيضا مع حث عدد متزايد من الشركات في أوروبا الموظفين على العمل من المنزل.

وذكروا أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنحو 45 في المائة هذا العام مع تعافي الاقتصادات من أسوأ أزمة بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنها عادت إلى الانخفاض بأكثر من 10 في المائة في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالتزامن مع يوم الشكر في الولايات المتحدة نتيجة اكتشاف سلالة "أوميكرون" الجديدة والأسرع في الانتشار.

وأكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن السوق مرتبكة والأسعار متوترة بسبب الأنباء المتضاربة والمتلاحقة الخاصة بوضع انتشار "أوميكرون"، مبينا أن الطلب سيتأثر كثيرا إذا أقدمت الصين على فرض عمليات إغلاق واسعة بما يتماشى مع سياساتها الصارمة في القضاء على الأوبئة نهائيا.

وأشار إلى أن عودة مخاوف المستثمرين والنفور من المخاطرة طالت أسعار النفط الخام بشكل كبير وسط حالة من القلق على توقعات الطلب على النفط الخام على المدى القصير، ومع ذلك بقي المحللون متفائلين بأن أي ضربة تنال من الطلب على النفط ستقابل برد من مجموعة "أوبك +" المنتجة، وفقا لتعهداتها في الاجتماع الوزاري الأخير.

من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن "أوبك" احتفظت بحالة التفاؤل من خلال تقريرها الشهري، حيث رفعت بشكل حاد توقعاتها للطلب على النفط في الربع الأول من 2022، ما قد يؤدي إلى تضييق الفائض المتوقع في المعروض، وتتوقع أن يكون لمتغير "أوميكرون" تأثير مؤقت ومحدود في الاقتصاد العالمي.

وذكر أن هناك توافق وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري مع تقييم "أوبك" لوضع السوق، خاصة فيما يخص مزيدا من المؤشرات على الطلب القوي في سوق النفط الخام، مشيرا إلى أهمية تحذيرات "أوبك" من استغلال تقلبات السوق في إنعاش أنشطة المضاربة المؤثرة سلبا في استقرار الصناعة.

من ناحيته، أوضح ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن وفرة المعروض تنمو في السوق وربما تكون السمة الغالبة في الربع الأول من العام الجديد نتيجة معاناة الطلب وزيادة إنتاج "أوبك +"، كما من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي غير التقليدي بمقدار 96 ألف برميل يوميا شهريا إلى 8.44 مليون برميل يوميا في يناير 2022 بقيادة النمو المستمر في حوض بيرميان، وذلك بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأشار إلى عودة انتعاش أنشطة الحفر الأمريكية بسبب البيئة السعرية الجيدة والمعززة للاستثمار، على الرغم من حالة الحذر ورفع الكفاءة في أغلب الشركات، مبينا أن توقعات نمو النفط البالغة 96 ألف برميل يوميا، ترجع في الأغلب إلى مزيد من أنشطة الحفر في حقلي بيرميان وإيجل فورد.

بدوره، ذكر أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن "أوبك" تبذل جهودا واسعة في استقرار السوق والتصدي للمضاربات، وهو ما تم تأكيده في التحذيرات من المضاربة على النفط، حيث تتعهد "أوبك +" بالتحرك السريع لمعالجة أي انخفاض في الأسعار.

وأوضح أن "أوبك +" في اجتماعها الوزاري الأخير طمأنت السوق إلى الاتصالات المستمرة والمكثفة بين المنتجين، وإلى قدرتها على الاجتماع في وقت قصير لتغيير مسار الإنتاج إذا تطلب الوضع في السوق ذلك، لافتا إلى تأكيد محللين دوليين أن هذه الاستراتيجية في تعزيز أسعار النفط الخام جعلت تجار النفط أكثر حذرا من اتخاذ مراكز قصيرة.

وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط صوب 73 دولارا للبرميل أمس، بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يؤثر متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في تعافي الطلب العالمي. وأظهرت بيانات أمريكية أن أسعار المنتجين عند أعلى مستوياتها في 11 عاما، فيما تؤكد توقعات السوق باتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع بالإسراع في خفض التحفيز، ما يدعم الدولار ويؤثر في النفط.

وبحسب "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا بما يعادل 1.32 في المائة إلى 73.41 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا أو 1.3 في المائة إلى 70.36 دولار للبرميل.

وتشدد حكومات حول العالم، من بينها بريطانيا والنرويج، القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون.

ومع ذلك، رفعت منظمة أوبك أمس الأول توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من 2022، والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، قائلة: إن "أوميكرون" سيكون له تأثير طفيف وقصير.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا، "المتعاملون في الطاقة لا يريدون المراهنة ضد أوبك +، لكن جميع المخاطر قصيرة المدى من أوميكرون إلى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية، تثبت جميعها أن لها تأثيرا سلبيا للغاية في توقعات أسعار النفط على الأمد القصير".

في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد العرض مع توقع زيادة إنتاج أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في كانون الثاني (يناير).

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 75.04 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 74.07 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، كما أن السلة كسبت نحو أربعة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 71.46 دولار للبرميل.