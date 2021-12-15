الفحم أهم مصدر للكهرباء في ألمانيا بمساهمة 31.9 %

أشارت البيانات الإحصائية في ألمانيا إلى أن مصادر الطاقة التقليدية، وهي الفحم والطاقة النووية والغاز، لا تزال تمثل العامل الأهم بين مصادر الكهرباء في البلاد، رغم كل الجهود الرامية إلى التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، أمس، أن أكثر من نصف الكهرباء المولدة في الربع الثالث في البلاد "56.9 في المائة" البالغ مقدارها 118.4 مليار كيلوواط/ ساعة تم استخراجها من هذه المصادر التقليدية. وبحسب "الألمانية"، أوضح المكتب أن النسبة المسجلة للكهرباء المستخرجة من المصادر التقليدية في هذه الفترة تزيد بمقدار 2.7 نقطة مئوية مقارنة بمستواها في الربع نفسه من 2020. ووصلت نسبة الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة التقليدية في ألمانيا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 56 في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة. ولفت المكتب إلى أن الفحم كان أهم مصدر للكهرباء في ألمانيا في الربع الثالث، حيث أسهم في 31.9 في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة محققا أعلى ارتفاع 22.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وجاءت طاقة الرياح ثاني أهم مصدر للكهرباء المولدة في ألمانيا في الربع الثالث بحصة 16.6 في المائة، تلتها الطاقة النووية 14.2 في المائة، ثم الخلايا الكهروضوئية 13.3 في المائة. وبلغ إجمالي نسبة الكهرباء المستخرجة من المصادر المتجددة في الربع الثالث 43.1 في المائة من إجمالي كمية الكهرباء المولدة بتراجع طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي "44 في المائة".وسجلت نسبة الكهرباء المستخرجة من الغاز الطبيعي تراجعا ملحوظا "- 38.9 في المائة"، حيث وصلت إلى 8.7 في المائة، وهي أدنى نسبة تم تسجيلها لهذا المصدر منذ الربع الثالث في 2018، وعزا المكتب التراجع بشكل أساسي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي.