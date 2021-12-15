بؤرة وبائية تعطل أحد محركات الاقتصاد الصيني وتهدد سلاسل التوريد العالمية

أدت بؤرة وبائية في ولاية شينجيانج "شرق"، أحد محركات الاقتصاد الصيني، إلى إغلاق مصانع، الأمر الذي يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية.وبحسب "الفرنسية"، تقع مقاطعة شينجيانج الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها 64.6 مليون نسمة، جنوبي شنغهاي. وتعد رابع اقتصاد في البلد، إذ تمثل أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهي تعد مركزا صناعيا وتعتمد على التصدير.وفرضت السلطات المحلية إغلاق عديد من المواقع الصناعية بعد رصد إصابات جديدة بكوفيد - 19 الأسبوع الماضي.وتسببت هذه البلبلة في انخفاض أسعار النفط العالمية وسط مخاوف تعم السوق من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وأصدرت منطقة شينهاي في مدينة نينجبو الساحلية مرسوما بوقف العمل في جميع الشركات، باستثناء تلك الأساسية للحياة اليومية وسط تدابير لمكافحة تفشي الوباء.وسمحت لمصانع البتروكيماويات بمتابعة عملها شرط أن تخفف من إنتاجها.وفي مدينة شاوشينج المجاورة، أمرت منطقة شانجيو جميع الشركات بالإغلاق الخميس.وفي هانجتشو عاصمة الولاية، أعلنت عدة شركات مدرجة في بورصة شنغهاي تعليق إنتاجها من خلال بيانات أرسلتها إلى البورصة.وألغيت مئات الرحلات ذهابا وإيابا في مطار هانجتشو.وقال الخبير الاقتصادي تساوبينج شينج، "سيؤثر إغلاق المصانع في شيجيانج في سلاسل التوريد في عدة قطاعات، ولا سيما قطاع المنسوجات والألياف".وعد أن مكافحة الموجة الوبائية الجديدة قد تستغرق 40 يوما، ما يعني أن حركة الإنتاج لن تستأنف قبل رأس السنة الصينية، أي في الأول من شباط (فبراير).وتمكنت الصين، التي ظهر فيها كوفيد - 19 للمرة الأولى منذ عامين، من كبح تفشي الوباء إلى حد كبير اعتبارا من ربيع 2020، من خلال اعتمادها تدابير احتواء جذرية. إلا أن بؤر وبائية جديدة تظهر بانتظام.وسجلت شينجيانج أكثر من 200 إصابة بكوفيد - 19 منذ أسبوع، بعد أن كانت بمنأى عن الوباء منذ مطلع العام.وفي مدينة تيانجين الشمالية القريبة من بكين، سجلت الإثنين أول إصابة بالمتحور أوميكرون.واضطرت شركات في إحدى مناطق الأعمال الرئيسة في الصين إلى وقف عمليات الإنتاج بها بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي أمس.وأعلن أكثر من 20 شركة مسجلة وقف الإنتاج مؤقتا في مقاطعة شينجيانج، من بينها شركات كيماويات وشركات أدوية ومصنعو آلات.وأمرت السلطات بالإغلاق للحد من تفشي الفيروس.وبحسب "الألمانية"، سيطرت الصين إلى حد كبير على تفشي فيروس كورونا منذ العام الماضي، لكن السلطات تتخذ إجراءات صارمة على الفور لاحتواء أي حالات تفش محلية متكررة، وتفرض في كثير من الأحيان حظر التجول وإجراء فحوص جماعية.وتؤدي هذه التدابير في كثير من الأحيان إلى تعطيل الأعمال التجارية، لكن الحكومة تقول إن الضرر سيكون أكبر بكثير إذا انتشرت العدوى في أنحاء البلاد.من جهة أخرى، أكد متحدث باسم شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، أن الشركة تعتزم تحويل مزيد من طاقتها الإنتاجية إلى الصين.وبموجب الخطط الجديدة، لن يتم إنتاج سيارة "إكس 5" الرياضية في سبارتانبرج في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية فقط، لكن أيضا في الصين.وتم تصميم خط "إكس" الخاص بالشركة من سيارات الدفع الرباعي حصريا في الولايات المتحدة، لكن "بي إم دبليو" بدأت منذ فترة طويلة بالتنويع، مع نقل بعض خطوط الإنتاج إلى الصين وبعضها الآخر إلى جنوب إفريقيا.والصين هي أكبر سوق لـ"بي إم دبليو"، كما هو الحال بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات الألمانية الأخرى، مثل فولكسفاجن ودايملر.وباعت نحو 1.9 مليون سيارة في الأشهر التسعة من 2021، من بينها 670 ألف سيارة في الصين وحدها. وكان الانتقال إلى الإنتاج في الصين متوقعا منذ فترة طويلة.وقال المتحدث باسم "بي إم دبليو"، إن الإنتاج يحتاج إلى متابعة الطلب، لأنه يسمح للشركة بتهيئة منتجاتها بشكل أوثق مع مطالب صينية محددة. كما يؤدي نقل الإنتاج إلى خفض رسوم الجمارك، التي تفاقمت بسبب التوترات التجارية التي تصاعدت منذ 2018.كما تتخذ خطوات للاستحواذ على حصة الأغلبية من مشروعها الإنتاجي المشترك مع بريليانس في أوائل 2022، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة صناعة سيارات أجنبية بمثل هذه الخطوة. وإذا نجحت الخطة، فإن "بي إم دبليو" ستمتلك 75 في المائة من العملية.