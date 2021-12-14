أنباء مشجعة للقاح وحبوب فايزر المضادة لكوفيد

تتوالى أنباء فايزر المشجعة بعد أن أكدت مجموعة الأدوية العملاقة اليوم أن الحبوب المضادة لكوفيد التي طورتها خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين بنحو 90 % عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

واعتبرت دراسة منفصلة اجريت في جنوب افريقيا أن لقاح مختبر فايزر الأميركي أقل فعالية بشكل عام ضد أوميكرون لكنه يؤمن حماية بنسبة 70 % من الحالات الخطيرة، وذلك وفقا لما أوردته "الفرنسية".

بيانات مهمة وصفت بـ "المشجعة" في وقت ينتشر فيه هذا المتحور شديد العدوى في مختلف أنحاء العالم، وتقوم الشركة الأميركية بتسويق أحد لقاحات كوفيد-19 الأكثر استخدامًا في العالم، وطورت بالتوازي علاجا مضادا للفيروسات يتم تناوله على شكل أقراص في حال الإصابة.

هذا العلاج الذي سيباع تحت اسم باكسلوفيد Paxlovid سيظل فعالاً ضد اوميكرون وفقًا لتجارب مخبرية، كما أعلنت فايزر اليوم، وتستند هذه النتائج المتعلقة بالفعالية إلى جميع المشاركين في التجارب السريرية، أي أكثر من 2200 شخص، وتؤكد ما تم الإعلان عنه مطلع نوفمبر استنادا إلى نتائج أولية.

ولم تسجل وفيات بين أولئك الذين تلقوا العلاج مقارنة بـ 12 حالة وفاة في المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي. كان المشاركون في التجارب غير محصنين وكانوا معرضين لخطر الإصابة بحالة شديدة من كوفيد-19.

في التفصيل، تراجع خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 89 % عندما تم تناول الحبوب في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وبنسبة 88 % في غضون خمسة أيام.

وقال ألبرت بورلا رئيس مجلس ادارة فايزر في بيان "هذا يسلط الضوء على هذا الدواء الواعد القادر على إنقاذ حياة مرضى في العالم". وأضاف أن "المتحورات المثيرة للقلق مثل أوميكرون أدت إلى تفاقم الحاجة لخيارات علاجية يمكن الوصول إليها".

وأعلنت شركة فايزر في وقت سابق أنها قدمت طلبًا للحصول على ترخيص من وكالة الأدوية الأميركية، وستتم إضافة هذه البيانات الجديدة إلى الملف.

كما أبلغت فايزر الثلاثاء عن النتائج الأولية للتجارب التي أجريت هذه المرة على مرضى غير معرضين للخطر (لم يتم تطعيمهم وهم غير معرضين للاصابة بأعراض المرض الشديدة أو أنهم معرضون ولكنهم تلقوا اللقاح).

وقالت الشركة إنها أظهرت انخفاضًا بنسبة 70 % في دخول المستشفى، لكن هذه البيانات تستلزم تأكيدا والتجارب مستمرة.

تعمل مضادات الفيروسات عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، تمثل هذه العلاجات مكملاً رئيسياً للقاحات للحماية من كوفيد-19، خاصةً لأنها سهلة الاستخدام للغاية ويمكن تناولها ببساطة في المنزل.



