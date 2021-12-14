الأسهم الأوروبية تنخفض مع ترقب قرارات السياسية النقدية

تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة لتنخفض عند الإغلاق متأثرة بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا في الوقت الذي تراجع فيه قطاع الرعاية الصحية على الرغم من ارتفاع أسهم شركة فيفور فارما 12.6 في المئة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي 0.8 في المئة مسجلا أدنى مستوياته في الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين جاءت أكبر من المتوقع مما أدى إلى هبوط مؤشرات وول ستريت عند الافتتاح قبل يوم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يشير بنك الاحتياطي الاتحادي إلى تراجع أسرع عن مشتريات الأصول في الوقت الذي يجتمع فيه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس لتحديد مسار سياساتهما النقدية حتى عام 2022.

وهبطت أسهم التكنولوجيا 2.1 في المئة مقتفية أثر نظيرتها في الولايات المتحدة بينما تراجع مؤشر الرعاية الصحية 1.2 في المئة.

وعززت شركة فيفور فارما مكاسبها اعتبارا من يوم الاثنين بعد أن وافق عملاق الأدوية البيولوجية الأسترال(سي.إس.إل سي إس إكس) على شرائها مقابل 11.7 مليار دولار.