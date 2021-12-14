الألعاب اللوحية ترياق لاضطرابات الحياة

ما الذي دفعك للاستمرار خلال الوباء؟ بالنسبة إلى بعض الناس، كان القيام ببعض التمارين. بالنسبة لي، كانت لعبة "لنتخيل" مع مجموعة من السحرة الوهميين. يتطلب الأمر كل أنواع النشاطات، لكن آلية البقاء لدي كانت ممارسة الألعاب.الألعاب اللوحية الرسمية قديمة جدا. كتاب "الألعاب اللوحية في 100 حركة" (2019)، من تأليف إيان ليفينجستون وجيمس واليس، يشير إلى أن تاريخ لعبة سينيت المصرية يعود إلى 3100 قبل الميلاد، لكن ربما تكون الألعاب اللوحية أقدم بكثير. في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قام علماء الآثار بالتنقيب عن قطعة عمرها ثمانية آلاف عام تبدو وكأنها لوحات ألعاب.أضاف عديد من التغييرات التكنولوجية قوة دافعة لتطوير الألعاب اللوحية، سمحت المطبعة للألعاب بالانتقال إلى ما هو أبعد من اللوحات الهندسية المجردة، حيث مكنت الصناديق الكرتونية من صنع وبيع ألعاب معقدة بقطع وقواعد مخصصة.ثم، بالطبع، هناك الإنترنت. تسمح مواقع مثل "بورد قيم قيك" BoardGameGeek لعشاق الألعاب بمراجعة وشرح الألعاب الجديدة لبعضهم بعضا، بينما توفر "بورد قيم أرينا" BoardGameArena منصة للعب الألعاب اللوحية عبر الإنترنت مع أي شخص في العالم. لكن في الأغلب ما نلعب أنا وزوجتي مع بعضنا بعضا على "بورد قيم أرينا" - إنها أسرع من الألواح الكرتونية والنرد.هل هذا يساعد على مقاومة الوباء؟ أنا متأكد من ذلك.منذ نحو عام، نشر فريق من علماء النفس "كيت سويني ورينلاي زو وآخرون" دراسة تساءلت عن الطريقة الأفضل للتعامل مع حالات الإغلاق الصارمة في الصين في أوائل 2020. كتبوا، "هناك اثنتان من الطرق المرشحة الواعدة للتكيف الفاعل. هي التدفق النفسي واليقظة الذهنية".أوضح الباحثون أن "التدفق هو حالة يتم فيها استغراق الناس في نشاط ممتع، بحيث يعمون عن بيئتهم الخارجية". في المقابل "اليقظة هي حالة من الوعي والانتباه للتجربة الداخلية والخارجية الحالية للفرد".يبدو أن مفهوم كل من هاتين الحالتين الذهنيتين المرغوبتين يتعارض مع الآخر، حتى يتذكر المرء حالة ثالثة، اضطراب هوس التصفح عبر قنوات التواصل الاجتماعي التي لا نهاية لها. هذه العادة مفهومة تماما - لكنها ليست التدفق ولا اليقظة.خلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يعانون حالات التدفق أو اليقظة هم أيضا الأشخاص الذين يتعاملون بشكل أفضل مع عمليات الإغلاق الصارمة. لا يسعنا إلا التكهن بالطريقة التي تسير بها السببية هنا، لكن في مواجهة عمليات الإغلاق الأطول، بدا أن التدفق على وجه الخصوص كان مفيدا.التدفق جيد جدا - لكن كيف يتم تحقيقه؟ الأمر ليس سهلا في أي وقت، ولا سيما خلال العامين الماضيين. لكن هذا يعيدني إلى السحرة الخياليين: بالنسبة لي، فإن عديدا من الأوقات التي غرقت فيها نفسي في لحظة المتعة والتحدي هي الأوقات التي كنت أدير فيها ألعاب تقمص الأدوار الخيالية لأصدقائي.في 1938، حاول عالم الاجتماع الهولندي يوهان هويزينجا شرح ما الذي يجعل اللعبة لعبة. يحتوي تعريفه على عنصرين جديرين بالملاحظة. الأول هو أن الألعاب ممتعة - أو بتعبير أدق يتم لعبها لمصلحتها الخاصة. إذا كنت تلعب لعبة لسبب آخر، مثل مكافأة مالية أو كتمرين تعليمي، فلن تكون لعبة.الثاني أن الألعاب لها "دائرة سحرية" من حولها، هناك اتفاق على أن قواعد السلوك العادية لا تنطبق. كل شيء على ما يرام. ما يحدث في اللعبة يبقى في اللعبة.تمثل معظم الألعاب أيضا تحديا في الاستيعاب. تجمع ما بين المرح والتحدي والدائرة السحرية، ومن السهل معرفة سبب قدرة اللاعبين على الانغماس في تلك المشاعر الثمينة للتدفق.قبل عقدين من الزمن، استخدم كوري كيز، عالم الاجتماع وعالم النفس في جامعة إيموري، كلمة "واهن" للإشارة إلى الأشخاص الذين لم يكونوا في حالة ازدهار ولا يعانون الاكتئاب الشديد. جادل آدم جرانت، مؤلف كتاب "فكر مرة أخرى"، بأن الوهن هو "العاطفة السائدة في 2021".التدفق هو ترياق للوهن، وقد وجد آدم جرانت التدفق من خلال لعب ماريو كارت على الإنترنت مع أطفاله ومع أفراد الأسرة البعيدين. إنها اختيار جيد، فهي غامرة، مليئة بالتحدي، ممتعة، اجتماعية، وعملية تماما في ظل أشد حالات الإغلاق صرامة.كان أفضل شيء عندي هو التجمع عبر الإنترنت مع بعض أقدم أصدقائي. تظاهرنا بأننا سحرة في لعبة أنشأتها، مستوحاة من أعمال أورسولا لو جوين. مهووس؟ غريب أطوار؟ لا يهمني.أود أن أعتقد أن لدي وظيفة مليئة بالتحديات وجذابة، لكن جلسات اللعب مساء الخميس كانت الأصعب وتحتاج استيعابا أكثر طوال الأسبوع. في بحر من المشكلات، كانت تلك الأمسيات مع الأصدقاء بمنزلة جزيرة الفردوس.هذا العام، قلنا وداعا لروبن كلامر، مصمم لعبة ذا جيم أوف لايف، ولستيف بيرين، الذي ابتكر لعبة الأدوار المؤثرة، رن كويست، ولعالم النفس ميهالي كسيسنتميهالي الذي طور فكرة التدفق. النعي لم يربط بين الرجال الثلاثة، لكنه واضح بما فيه الكفاية.إذا كنت تريد أن تشعر بالنشاط والرضا، حتى في حالة جائحة لا نهاية لها على ما يبدو، فاجعل نفسك في حالة من التدفق. لست متأكدا من كيفية العثور على التدفق الخاص بك؟ العب لعبة.