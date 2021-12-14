"جولدمان ساكس" و"جيه.بي مورجان" يعتزمان زيادة مكافآت موظفي المصرفية الاستثمارية

يعتزم بنكا الاستثمار الأمريكيان جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان زيادة مكافآت العام الحالي لموظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية بشدة، بما يزيد الضغوط على البنوك المنافسة للقيام بالمثل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن جولدمان ساكس جروب قد يزيد مكافآت قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 50 في المائة تقريبا، في حين سيزيد جيه.بي مورجان تشيس المكافآت بنسبة 40 في المائة.

وأضافت المصادر أن مكافآت العاملين في إدارة صفقات الاستحواذ والاندماج وعمليات الاكتتاب ستشهد زيادة كبيرة بعد اجتماعات تحديد الأجور للعام.

ويواجه رؤساء البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية ضغوطا متزايدة لكي يكونوا أكثر سخاء بعد عدم زيادة الأجور في نهاية 2020 في ظل المخاوف من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ظل توقعات باستمرار ازدهار نشاط القطاع المصرفي في العام الجديد، يشعر الكثير من المصرفيين بأنهم مستعدين للانتقال إلى العمل في بنوك منافسة إذا لم يجدوا التقدير المناسب من مكان عملهم.