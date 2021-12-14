تغطية اكتتاب المنجم 1200% وتخصيص 4 أسهم للمكتتبين الأفراد

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب لشركة المنجم للأغذية عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص (4) أربعة أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.3793% على أساس تناسبي علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد للشركة:

- عدد المشاركين الأفراد 431,302

- الأسهم المطروحة للأفراد 1,800,000 سهم

- سعر الطرح 60 ريالاً للسهم

- تغطية الأفراد 11,9 مرة

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد حوالي 1.3 مليار ريال سعودي

- التخصيص (4) أربعة أسهم كحد أدنى لكل فرد

- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.3793%

يذكر أن الشركة طرحت 18,000,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للمؤسسات المشاركة و10% للأفراد. وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الأحد الموافق 5 ديسيمبر 2021م وانتهت في يوم الاثنين الموافق 6 ديسيمبر 2021م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 1,800,000 سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 60 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.