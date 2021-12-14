وزراء شؤون الصيد بالاتحاد الأوروبي يصلون لاتفاق بشأن الحصص الوطنية في 2022

توصل وزراء شؤون المصايد السمكية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن حدود الصيد والحصص الوطنية من الأسماك خلال العام المقبل، سواء في المياه التابعة للاتحاد الأوروبي، أو المياه غير الأوروبية.

وقال وزير الزراعة في سلوفينيا، جوزي بودجورسك، الذي يترأس محادثات الصيد،إن الاتفاق سوف يسمح للاتحاد الأوروبي "بالحفاظ على مخزون الأسماك عند مستويات مستدامة مع حماية سبل عيش أساطيل الصيد الأوروبية".

وتتولى سلوفينيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام.

وجرت المحادثات بشأن الصيد في بروكسل منذ يوم الأحد. وواصل الوزراء العمل خلال الليل حتى صباح اليوم الثلاثاء للتوصل إلى الاتفاق.

وفي ديسمبر من كل عام، يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولون عن مصايد الأسماك لوضع حدود الصيد - المعروفة باسم إجمالي الصيد المسموح به - والحصص الوطنية للعام التالي.

وتم وضع أكثر من 200 حد صيد للمخزونات السمكية التجارية في اتفاق اليوم الثلاثاء. وأبقى الوزراء على حظر الصيد المستهدف لسمك القد في مياه المحيط الأطلسي، التي يديرها الاتحاد الأوروبي. وشهد إجمالي الصيد المسموح به في خليج بسكاي أكبر خفض، بنسبة 36%، بحسب "الألمانية".

وفيما يتعلق بمنطقة البحر المتوسط، اتفق الوزراء على تبني حدود قصوى للصيد لمخزونات الروبيان الأحمر والأزرق والأحمر العملاق.

وتشمل مناطق الصيد التي تمت مناقشتها المحيط الأطلسي وبحر الشمال والبحر المتوسط والبحر الأسود، كما تغطي مخزونات الصيد التي يديرها الاتحاد الأوروبي بنفسه بالاتفاق مع الدول المجاورة أو عبر اتفاقات مع منظمات إقليمية.