مصر: تراجع تكلفة واردات القمح بنسبة 7% في أول 9 أشهر من 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تكلفة واردات مصر من القمح انخفضت نحو سبعة بالمئة إلى 2.08 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب (رويترز) كانت تكلفة استيراد القمح في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي قد بلغت 2.24 مليار دولار وفقا لبيانات الجهاز.