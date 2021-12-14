ارتفاع طفيف للأسهم السعودية وسط تراجع السيولة إلى 7.2 مليار ريال

ارتفع السوق السعودي بنهاية تعاملات جلسة اليوم بشكل هامشي تزامن ذلك مع تراجع السيولة بنحو 20 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام السعودي عند مستوى 11025 نقطة مرتفعا بـ 5 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة7.2 مليار ريال مقارنة بالجلسة السابقة والبالغة 8.8 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم "اس تي سي"، تلاه مصرف الراجحي ثم صدر، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 182.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 373.7 ألف صفقة. ودعمت أسهم مصرف الراجحي من أداء السوق بعدما ارتفعت بنسب 0.4 في المائة، في المقابل ضغطت أسهم البنك الاهلي وبنك ساب على أداء السوق بعدما تراجعت بنحو 1.5 في المائة لكل منهما.

إلى ذلك، صعدت أسهم 98 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الباحة وشمس بمكاسب بالحد الاقصى (10 في المائة)، تلاه كل من ريدان والإنماء طوكيو بمكاسب تجاوزت 9 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 103 شركات تصدرها سهم الصقر للتأمين بـ 3.5 في المائة، تلاه أسهم تكوين 2.6 في المائة، في حين تراجع سهم اسمنت ينبع 2.4 في المائة حيث يتداول السهم دون أحقية أرباح البالغة ريال للسهم الواحد والتي تمثل أرباح النصف الثاني من 2021.