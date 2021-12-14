مصرع 74 شخصا جراء الأعاصير الشديدة في ولاية كنتاكي الأمريكية

لقي 74 شخصا مصرعهم جراء الأعاصير الشديدة التي تتعرض لها ولاية كنتاكي الأمريكية منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح حاكم ولاية كنتاكي أندي بشير أن هناك 109 أشخاص لم يُعرف مصيرهم بعد، واصفًا هذه الأعاصير بأنها الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية.

الجدير بالذكر أن أكثر من 30 إعصارا اجتاحت ست ولايات أمريكية نتج عنها مصرع ستة أشخاص في إلينوى وأربعة في تينيسى واثنين في أركنساس.