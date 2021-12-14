"ام اي اس": إطلاق حلول وتطبيقات شركة "DataRobot" من خلال الحوسبة السحابية داخل المملكة

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) بانه قد تم يوم الأثنين الموافق لـ 13-12-2021م، إطلاق حلول وتطبيقات شركة (DataRobot) من خلال الحوسبة السحابية داخل المملكة حيث تستضيفه وتديره شركة المعمر لأنظمة المعلومات، لتلبية كافة احتياجات إدارة الذكاء الاصطناعي وعمليات تعلم الآلة في علم البيانات للجهات الحكومية والشركات الكبيرة والمتوسطة، حيث سيستفيد العملاء من حلول وخدمات (DataRobot) السحابية داخل المملكة لتعزيز خدمات الذكاء الاصطناعي ودعم اتخاذ القرار من خلال عمليات تعلم الآلة في علم البيانات الضخمة.

و يأتي ذلك تماشيا مع الخطة الإستراتيجية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات لعقد شراكات إستراتيجية مع شركات التقنية العالمية لتقديم خدماتها من خلال استضافة حلولها على الحوسبة السحابية داخل المملكة.