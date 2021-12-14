وزير المالية: نستهدف نموا للإيرادات غير النفطية بما يوازي الناتج المحلي

قال محمد الجدعان وزير المالية، "إن الاقتصاد السعودي يعتمد على أربعة عوامل رئيسة لنموه العام المقبل 2022"، مشيرا إلى أن السعودية تستهدف نمو الإيرادات غير النفطية بما يوازي نمو الناتج المحلي الإجمالي، لعدم التأثير في نمو القطاع الخاص.وأوضح الجدعان، خلال ملتقى ميزانية 2022 الذي عقد أمس، أن العوامل تتمثل في ارتفاع معدلات التحصين البالغة 70 في المائة التي تجنب دخول الاقتصاد في عمليات إغلاق، فضلا عن ضخ صندوق الاستثمارات العامة نحو 150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، وكذلك الإنفاق الحكومي من الميزانية، ما يسهم في رفع حجم الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب برنامج "شريك" الذي سيضخ 27 تريليونا حتى 2030.وبين أن السعودية استطاعت ضبط العجز من خلال برنامج التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث انخفضت التذبذبات في الإنفاق من 25 في المائة قبل 20 عاما إلى 2.7 في المائة حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم إنفاق 27 تريليون ريال في السعودية حتى 2030.وجدد وزير المالية في تأكيداته أن السعودية مستمرة في دعم القطاع الخاص، خاصة القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، وأنه ستتم إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الحكومة في دعم القطاعات المتضررة.وقال "إنه سيتم توجيه فائض الميزانية السعودية لـ2022، لعدة مسارات، أبرزها خفض الدين العام، إلى جانب توجيه الفوائض لدعم الاحتياطيات وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، وغيرها من المسارات"، مبينا أنها استطاعت ضبط عجز الميزانية من خلال برنامج التوازن المالي، ورفع كفاءة الإنفاق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.ولفت الجدعان، إلى أنه على مدى الـ25 عاما الماضية كان هناك تذبذب في الإنفاق الحكومي مع ارتباطه بأسعار النفط، مبينا أنه تم وضع سقف للدين وحد أدنى للاحتياطيات والفوائض ستوجه إلى صندوق التنمية الوطني لدعم القطاع الخاص، وجزء لصندوق الاستثمارات العامة، وسداد الدين.وبين أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تنويع الإيرادات خلال الأعوام الخمسة السابقة، وبالتالي تقليل التذبذب في الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن مستهدفات الحكومة على المدى المتوسط الاستدامة المالية لدعم الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص.وقال "إن القطاع الصحي أبدع في السيطرة على الجائحة، ووصلنا إلى تحصين بأكثر من 70 في المائة، ولن نضطر إلى اتخاذ إجراءات تكون قاسية على الاقتصاد".