الرميان: إعادة تدوير رأسمال «صندوق الاستثمارات» تعزز استراتيجيته طويلة المدى

ذكر ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن إعادة تدوير رأسمال صندوق الاستثمارات العامة عبر استثمارات جديدة، تسهم في تعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، وتطوير أسواق رأس المال في المملكة وجذب مستثمرين جدد. وطرح الصندوق 30 في المائة من أسهم مجموعة تداول السعودية، إضافة إلى طرح ثانوي الخاص بأسهم شركة "إس تي سي" خلال العام الجاري، حيث يتطلع من عملية البيع إلى تمكين تدوير رأسمال الصندوق في استثمارات جديدة تسهم في تعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى.ومن المتوقع أن تسهم عملية البيع في تحقيق قيمة أكبر للمساهمين على المديين المتوسط والطويل من خلال تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة عدد الأسهم الحرة في السوق، ما ينعكس على وزن الشركات في المؤشرات العالمية.وقال الرميان، خلال ملتقى الميزانية 2022، أمس، إن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نموا، ويعد ركيزة أساسية في رؤية 2030.وأشار إلى أنه رغم تحديات كورونا حافظ الصندوق على أدائه، وارتفعت الأصول تحت إدارته لتتجاوز المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال. وأوضح أنه تم تأسيس 47 شركة في عدة قطاعات منذ 2016 في عديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل القطاع العقاري، والبنية التحتية، وإعادة التدوير، والطاقة النظيفة، وغيرها.ولفت الرميان، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في توفير 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من 2017 حتى نهاية الربع الثاني من 2021.وأكد أن الصندوق بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يواصل تحقيق مستهدفاته بحلول 2025 برفع أصوله إلى أربعة تريليونات ريال، وزيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة لتصل إلى 70 في المائة، وضخ المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلية.ونوه إلى تركيز الصندوق على استراتيجية تهتم بـ 13 قطاعا تسهم في تمكين القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية، مشيرا إلى توقيع مجموعة الشركات التابعة للصندوق عقودا تطويرية بقيمة تتجاوز 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70 في المائة من عقود شركة البحر الأحمر للتطوير.كما وقعت شركة روشن شراكات استراتيجية مع عدة شركات سعودية، ووقعت شركة مركز الملك عبدالله المالي عقودا بنحو عشرة مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتشغيل المركز، وشركة القدية بقيمة 5.5 مليار ريال لتطوير البنية التحتية، واستثمرت شركة صندوق الصناديق 1.2 مليار ريال في 17 صندوقا استثماريا، واستحدثت أكثر من أربعة آلاف وظيفة، وغيرها من استثمارات شركات الصندوق التابعة. وبين الرميان، أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا بنهاية 2025، مضيفا أنه يتم العمل على تأسيس منصة طوعية لتداول الائتمان الكربوني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأشار إلى أن شركة "ترشيد" قامت باستبدال أكثر من 1.5 مليون مصباح من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى موفرة في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من ألفي مبنى حكومي أسهمت في خفض التكاليف وكفاءة الاستهلاك. وبين الرميان، أن صندوق الاستثمارات العامة يعد اليوم جزءا أساسيا ومؤثرا في الاقتصاد الدولي عبر استثماراته في مختلف الأسواق الدولية، ما يسهم في تنويع مصادر الدخل ورفد الاستثمارات الدولية إلى المملكة، حيث يستثمر 2.9 مليار دولار في شركة لوسيد التي أصبحت من أهم الشركات في قطاع السيارات الكهربائية، واستثمار 2.8 مليار دولار في الهند، وبناء شراكات اقتصادية مثل بلاك ستون للبنية التحتية ورؤية سوفت. وأفصح الرميان، عن أن شركة صندوق الصناديق حققت مستويات طموحة، لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامها باستثمار 1.2 مليار ريال في 17 صندوقا استثماريا واستثمار 200 مليون ريال منها حتى الآن، وتم استحداث أربعة آلاف وظيفة من خلال هذا الاستثمار. ونوه إلى أن الإدارة الحالية تعمل على تنمية المحتوى المحلي بهدف زيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 في المائة في 2025 عبر توسيع الفرص أمام الشركات المحلية وتحفيز الموردين المحليين وزيادة توطين السلع. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في 1971 بأهداف تنموية فقط، وتمت إعادة تشكيل المجلس في 2015 وتغيير الأعضاء وتم تغيير الاستراتيجية بصورة كاملة، وأصبح الصندوق عبارة عن ستة صناديق مختلفة: اثنان للاستثمارات الدولية، وأربعة صناديق موجهة للاستثمارات المحلية.