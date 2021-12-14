«التنمية الوطني»: صرف 28 مليار ريال للقطاعات الأكثر تضررا في جائحة كورونا

أعلن محمد التويجري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، أن "صندوق التنمية الوطني" يعمل كضمانة اقتصادية متينة لمواجهة الأزمات، مبينا أنه في جائحة كورونا صرف الصندوق نحو 28 مليار ريال لدعم القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، مثل قطاع النقل والطيران، وهو ما يخدم الاستدامة.وقال التويجري، إن صندوق التنمية الوطني يهدف إلى الاستدامة بشكل مباشر، وعلى سبيل المثال، صندوق الاستثمارات لديه مشاريع كبيرة في قطاع السياحة وسيكون ممكنا له، بينما يقوم صندوق التنمية الوطني بدعم المؤسسات الوطنية الصغيرة في القطاع، ولذلك دور الصندوقين متكامل، وهذه رسالة بأن الاقتصاد السعودي مستقبلا لديه أجنحة داعمة إلى جانب الميزانية.وأضاف التويجري، أن صندوق التنمية الوطني يضم 12 صندوقا بعدد 12 استراتيجية تناغمت في استراتيجية وميزانية واحدة، بهدف خدمة التنمية والاستدامة بشكل مباشر، والتنوع الاقتصادي، وأيضا تمكين القطاع الخاص والبنية التحتية.وأوضح أن بعض الصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني عمرها 50 عاما وتزيد، بمجموع خبرات متراكمة للصندوق تتعدى 200 عام، حيث يبلغ إجمالي رؤوس أموال الصناديق 500 مليار ريال، وهدف الصندوق التنمية الاقتصادية والعائد على التنمية.وأشار التويجري، إلى أن الصندوق لديه الكثير من الممكنات لتحقيق مؤسسة تنموية متكاملة، ولدينا خزينة موحدة لإدارة السيولة، وخزينة واحدة لإدارة المخاطر، ووحدنا رأس المال.وأضاف "في السابق كانت الصناديق تعمل بشكل انفرادي، لكن الآن نعرف ماذا نريد أن نحصل عليه سنويا لتحفيز الاقتصاد الوطني، إذ تم إنشاء بنك المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ووجدنا ثغرة في السوق بحكم ديناميكية القطاع، وأخذ الصندوق بالعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات للتأكد من تفعيل هذا القطاع وعلاج تلك الثغرة، ولدينا صندوق بنية تحتية يتعاون مع أفضل الشركاء العالميين".وقال التويجري "إننا نحرص على أن يكون نطاق تأثير الصناديق متوازنا وشاملا جميع المناطق، ونعمل كضمانة اقتصادية متينة لمواجهة الأزمات، مؤكدا أن الصندوق داعم للتنمية الوطنية، وصندوق الاستثمارات العامة ممكن للنمو الاقتصادي.