الفالح: الاستثمار المحرك لأي اقتصاد .. ضخ 12 تريليون ريال خلال 9 أعوام مقبلة

قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن مستوى ضخ الاستثمارات خلال السنوات التسع المقبلة سيكون أكثر من 12 تريليون ريال، مؤكدا أن الاستثمار هو المحرك لأي اقتصاد.وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمار تستهدف زيادة واستدامة أرباح شركات القطاع الخاص حتى تتمكن من تدوير أرباحها في استثمارات نوعية في القطاعات المستهدفة.وأوضح الفالح، أن ميزانية المملكة 2022 تنموية في توجهها وذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتقوم المنظومة المالية بعمل رائع، ليس فقط في إعداد الميزانية فحسب، ولكن في إدارة البرامج العديدة المرتبطة بها بما فيها برنامج الاستدامة المالية، ولأول مرة في تاريخ المملكة نستطيع التنبؤ واستقراء المستقبل من ناحية مستويات الصرف وتوجيهات الإنفاق الحكومي، إضافة إلى الميزانية الحكومية والإنفاق الحكومي، الذي يعد عنصرا مهما في دعم وتحفيز الاقتصاد السعودي.وفيما يخص الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، بين أن وزارة الاستثمار تولي اهتماما كبيرا بهذا الجانب، حيث إن الجزء الأكبر في الاستثمارات الإنتاجية والإنفاق الرأسمالي يتم من خلال مسارات موازية لما تقوم به الدولة من خلال الميزانية العامة.وأشار إلى أن صندوق التنمية الوطني يعمل من خلال برامج كثيرة لتحفيز القطاع الخاص بما فيها برنامج "شريك"، بحيث إن كل هذا الصرف الرأسمالي تم التأسيس له والمواءمة بينه وبين ما يحدث اقتصاديا في المملكة من خلال استراتيجية وطنية للاستثمار تم إطلاقها أخيرا قبل عدة أسابيع، تحديدا في تشرين الأول (أكتوبر) من قبل ولي العهد، الذي أطلق الاستراتيجية الشاملة والطموحة التي تتسق وتتواءم بين القطاع العام ممثلا بالأجهزة الحكومية المختلفة وبين الأجهزة شبه الحكومية بما فيها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعمل في المجال الاستثماري وصندوق التنمية الوطني.وأفاد بأن الاستراتيجية تقوم على أربع ركائز أساسية، وهي: الفرص الاستثمارية النوعية، فئات المستثمرين، التمويل، والقدرة التنافسية والممكنات الداعمة للقطاع الخاص، وتشمل 40 مبادرة تنفيذية، مبينا أن الاستراتيجية تقدم التسهيلات للاستثمارات النوعية ذات الجودة الاقتصادية، وعددا من الحوافز للقطاعات ذات الأولوية، كما يأتي إقرار NIS كممكن في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الرئيسة التقليدية، والقطاعات الجديدة والواعدة. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، بما فيها المؤسسات والشركات الرائدة الابتكارية التي تسعى الوزارة لتحفيزها من خلال الاستراتيجية وعدد من البرامج، إضافة إلى الركيزة الثالثة التي تمكن تفعيل قنوات التمويل، وتعنى الركيزة الرابعة بالناحية التشريعية والناحية التنظيمية وإزالة المعوقات.وتطرق إلى استهداف المملكة للاستراتيجية من خلال ضخ 12.4 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى 2030، وخمسة تريليونات ريال لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 388 مليار ريال بحلول 2030.وتطرق إلى الاستثمار بالطاقة الخضراء، التي بدأت بالفعل في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها من الاقتصاد الأخضر، وقال إنه خلال السنتين الماضيتين بدأنا نقطف كثيرا من ثمار العمل الحكومي المتكامل، ومنها إنشاء وزارة متخصصة في الاستثمار، وذلك إشارة قوية للمستثمرين داخل المملكة وخارجها، إلى أهمية الاستثمار وأهمية القطاع الخاص، وجدية حكومة المملكة بدعمه، وقال إن الوزارة أسست خلال الفترة الماضية، مكاتب دولية في كل الدول التي نستهدف جذب الاستثمارات منها.وقال الفالح "إن وزارة الاستثمار أسست مركزا متخصصا للتعامل مع جائحة كورونا ودعم المستثمرين، وأطلقت منصة "استثمر في السعودية" التي توفر 600 فرصة، وستوفر في المستقبل آلاف الفرص، ونرى نتائج المبادرات التي أطلقت، ومنها في منتدى الاستثمار توقيع 44 شركة عالمية وإصدار تراخيص لها لتأسيس مراكزها الإقليمية في المملكة.من جانبه، أكد المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاقتصاد الرقمي قبل جائحة كورونا كان أسلوب حياة وعبارة عن ممكن للاقتصاد، وأصبح الآن عصب الحياة ومستقبل الاقتصاد، حيث إن بإمكان الفرد في المجتمع التجول بالجواز الصحي من خلال عدد من البرنامج، منها: توكلنا، وناجز، وبيك، مفيدا أن الاقتصاد الرقمي يمثل نسبة 95 في المائة من الأعمال اليومية للفرد.وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تهتم بمجال التقنية والعلوم وتمكين الشباب في التحول الرقمي، مبينا أن رحلة الاقتصاد الرقمي بدأت بخط الأساس من 2017، مثمنا دعم القيادة للاقتصاد والتحول الرقمي.وأشار إلى أن المملكة في 2021 ركزت على النمو والتحول بفضل التقنية خلال جائحة كورونا مع المحافظة على أكثر من مليون وظيفة وأكثر من 100 مليار ريال، مبينا أن المملكة تعيش "التسارع في التغيير"، وأن الأصول السعودية ستتحول إلى قوة تنافسية عالمية وهي عبارة عن تكامل الاقتصاد الرقمي الذي يمثل ربع الاقتصاد العالمي مع اقتصاد الفضاء.وبين السواحة، أن قطاع الاتصالات حقق خلال السنوات الأربع الماضية نموا تراكميا بنسبة 6 في المائة، فيما حقق القطاع التقني 11 في المائة، عادا هذا الإنجاز يضاهي المؤشر العالمي للأسواق الناشئة في العالم والأسواق العالمية، متناولا تمكين المرأة وعدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم التقنية، حيث حققت المملكة خلال 11 شهرا من 2021 يفوق ما تم تحقيقه في 24 شهرا الماضي. بدوره، أوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شرعت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فور إعلانها عبر أكثر من 92 مبادرة تحتوي على أكثر من 370 مشروعا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج التطويرية.ووقعت وشغلت أكبر عقود للإسناد والتشغيل باستثمارات تتجاوز تسعة مليارات ريال وتوقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، باستثمارات تتجاوز سبعة مليارات لرفع كفاءة شبكة الموانئ السعودية وتمكينها.وأشار إلى أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث أطلقت الرخصة اللوجستية الموحدة، ومنحت 32 شركة عالمية ومحلية رائدة رخص مزاولة النشاط اللوجستي لأول مرة، وطبقت أفضل الممارسات العالمية في القطاع اللوجستي، وسهلت الإجراءات التي شملت تقليل مدة الفسح من 288 ساعة إلى ثماني ساعات.وبين أن أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي أنشأتها "ميرسك العالمية" باستثمار كامل، ما يسهم في دعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات وتوليد مزيد من الفرص الوظيفية. وأضاف أن خمس منصات لوجستية أطلقت العام الحالي لتعزيز نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة من أصل 20 منصة لوجستية مستهدفة في 2025، حيث تم تجاوز مستهدف 2021 البالغ خمس منصات، ما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي ورفع إسهام القطاع اللوجستي في دعم الناتج المحلي.وفيما يخص قطاع الطيران المدني، بين أن هذا العام شهد دخول أربعة مطارات سعودية ضمن تصنيف أفضل 100 مطار عالمي وأفضل عشرة مطارات في الشرق الأوسط، وذلك بالتنافس مع 500 مطار من مختلف دول العالم، كما واصل المشغلون الجويون السعوديون تقدمهم الدولي في القوائم العالمية في تصنيف تراكس الذي يقيس أداء خدمات شركات الطيران عالميا. ولفت إلى استهداف مضاعفة أعداد المسافرين عبر مطارات السعودية إلى ثلاثة أضعاف.وتطرق إلى ما يتعلق بقطاع الخطوط الحديدية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيزا لسلاسل الإمداد واستثمار شبكة القطارات بالمملكة بأن 18 مليون طن من المعادن نقلت بالقطارات، ما أسهم في توفير 900 ألف رحلة للشاحنات، وخفض استهلاك الوقود، وتقليل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وحماية أصول شبكة الطرق.كما أنجزت "سار" نقل أكثر من 60 مليون طن من المعادن منذ انطلاق الخدمة، ما أسهم في إزاحة أكثر من 4,5 مليون شاحنة عن الطرق، وتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، ودعم قطاع الصناعة والتعدين.وفي مجال الطرق، أوضح أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أنجزت هذا العام ما يزيد على 1374 كيلومترا من الطرق من خلال 47 مشروعا، لتسهيل حركة التنقل، ودعم التنمية، والمحافظة على صدارة المملكة عالميا في هذا المؤشر، كما أطلقت مشروع كود الطرق السعودي لإنشاء الطرق والجسور طبقا لأفضل الممارسات العالمية وتطبيق حوكمة لرفع جودتها وخفض تكاليف الصيانة وزيادة عمرها الافتراضي واعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة.