الاستثمار في شركات الخردة «سكراب»

تناولنا في التقرير الماضي الاستثمار في إعادة التدوير من خلال الأسهم، وما هنالك من فرص وتحديات، إضافة إلى الجانب الإيجابي المتحقق للمجتمع والبيئة في حال تمت إدارة العملية بشكل فعال وصحيح. في هذا التقرير نلقي الضوء على سوق الخردة، التي هي جزء من إعادة التدوير بأشكالها الثلاثة التي تطرقنا إليها: إصلاح الأعطال في المنتجات للتمكن من الاستمرار في استخدامها، والتصنيف والفرز وإعادة الاستخدام لأغراض أخرى، وإعادة التصنيع من خلال إعادة المنتجات إلى هيئتها الخام ومن ثم استخدامها في منتجات أخرى.

بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام هذا العام، نتيجة تحرك الاقتصادات العالمية عقب الهبوط الحاد الذي سببته أزمة كورونا العام الماضي، فقد بدأت تزدهر سوق المعادن المعاد استخدامها، أو الخردة أو "السكراب". فبينما يصل طن الحديد هذه الأيام إلى نحو 3500 ريال، ينخفض سعر طن الخردة إلى نحو نصف هذا المبلغ، على الرغم من أن الحديد يتمتع بميزة إعادة الاستخدام دون عيوب في المنتج النهائي. كذلك الحال بالنسبة إلى بقية المعادن التي تزدهر تجارة الخردة منها، عندما ترتفع أسعار المعادن الجديدة.

هناك جانب سلبي يمكننا الإشارة إليه وهو أن ارتفاع أسعار المعادن تنتج عنه أعراض جانبية سيئة مثل سرقة الكيابل وأغطية فتحات مجاري التصريف، وذلك لارتفاع أسعارها كحديد أو نحاس سكراب، نتيجة ارتفاع الطلب على الخردة.



ما الخردة؟



يطلق اسم الخردة على الحديد المستعمل وحطامه، ويطلق الناس الاسم عادة على أي مواد قديمة أو مستعملة - بالأخص المعادن - التي يمكن استخدامها مرة أخرى كما هي، وربما إحدى القطع من الخردة تعيد إحياء سلعة من جديد، فمع قدم عمر السلع كالسيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة الكهربائية، يكون العثور على قطعة غيار لها صعبا للغاية لتوقف إنتاجها من قبل المصانع، لذا يأتي دور القطع المشابهة لها في سلع قديمة، التي لا تزال بحالة جيدة. وأحيانا يكون يكون سعر قطعة الخردة أغلى من شبيهاتها الجديدة، وأعلى سعرا من قيمتها السابقة. أما بالنسبة إلى التجار فيكون شراء الخردة عملية استثمارية بحتة، فبعد القيام بشراء مجموعة أجهزة أو سيارات من المزادات، تفكك إلى أجزاء وتعاد للبيع كقطع غيار، ويرسل الهالك منها لإعادة التدوير أو محاولة إصلاحه وإعادة بيعه كسلعة كاملة.



سوق خردة المعادن العالمية



بلغت قيمة سوق خردة المعادن في 2020 وفقا لشركة الأبحاث "جراند فيو ريسيرش"، نحو 909 مليارات دولار بتراجع 5.1 في المائة عن العام السابق، ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى تريليون و406 مليارات دولار بحلول 2027.



الحديد والصلب



سيطر الحديد الصلب على 80 في المائة من إجمالي عمليات إعادة التدوير للمعادن خلال 2019، وبلغ حجم سوق خردة الحديد والصلب العالمية في 2020 وفقا "لبيزنس واير" المتخصصة في جمع البيانات، 353 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو إلى 381 مليار دولار بنهاية 2021، وأن يصل في 2026 إلى 564 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب 8.1 في المائة. هذا يعني أن حجم الخردة المعاد تدويرها سيصل إلى 748 مليون طن، التي يرتفع الطلب عليها نتيجة عوامل ثلاثة، أولها النمو الكبير في مبيعات الحديد خلال العقود الماضية التي بلغ معدل نموها السنوي العالمي 5.6 في المائة، خلال الفترة من 2000 إلى 2018، بحسب اتحاد إعادة التدوير "بي أي أر"، الذي ذكر أن آسيا بمفردها استحوذت على 80 في المائة من الإنتاج.

أما العاملان الآخران فهما تقلص الاحتياطيات العالمية وتزايد تكلفة استخراج الخام.

على مستوى الدول تقدر سوق خردة الصلب في الولايات المتحدة بـ 52 مليون طن خلال 2021، تسبقها في ذلك بفارق كبير الصين التي ستصل إلى 302 مليون طن بحلول 2026، ما يشكل 38 في المائة من الحصة العالمية، ويأتي ذلك نتيجة إجراءات الحكومة الصينية لتحسين سوق البناء السكني وخفض تكلفتها.

ميزة خردة الحديد هي أنها يمكن إعادة تدويرها بنسبة 100 في المائة دون فقدان أي من الخصائص الفيزيائية الأصلية، ويمكن أن يوفر طن الحديد المعاد تدويره مواد خام بوزن 1.5 طن من الحديد و635 كيلوجراما من الفحم و54 كيلوجراما من الحجر الجيري، كما أنه يخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 80 في المائة، وفقا لشركة إعادة التدوير البريطانية "ميتال ماترس".



الألمنيوم



يقدر حجم سوق خردة الألمنيوم في العام الحالي بـ32 مليون طن، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب 8 في المائة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بحسب "ميتال وركينج نيوز"، وقد تضاعف إنتاج الألمنيوم في الفترة من 1980 إلى 2019 نحو 20 مرة، وتم إنتاج نحو 1.5 مليار طن ألمنيوم منذ 1880 حتى يومنا هذا، ولا تزال 75 في المائة من هذه الكمية يعاد تدويرها. أما استخدامات هذه الكميات الكبيرة من الألمنيوم فهي، وفقا للمعهد الدولي للألمنيوم في بريطانيا، 36 في المائة تستخدم في المباني و25 في المائة في الآلات والأدوات الكهربائية و30 في المائة في قطاع النقل الذي كان أهم مورد لخردة الألمنيوم، في حين إن خردة المعدن من قطاع البناء أصبحت متاحة فقط في بدايات الألفية الحالية.

اليوم تأتي مصادر خردة الألمنيوم من قطاع النقل بنسبة 33 في المائة، والتعبئة والتغليف 26 في المائة، والبناء 16 في المائة والهندسة والكابلات 13 في المائة. أما على مستوى الدول فقد تجاوزت الصين الولايات المتحدة لأول مرة في 2014 لتصبح أكبر مولد عالمي للخردة بإجمالي 6.5 مليون طن، علما بأن إعادة تدوير طن واحد من الألمنيوم تحقق نحو أربعة أطنان من المادة الخام له، التي تدعى البوكسيت، و95 في المائة من الطاقة وتسعة أطنان من الانبعاثات الكربونية، وتستغرق إعادة تدوير علبة المشروبات الغازية أقل من ستة أسابيع حتى تعود مرة أخرى إلى رفوف السوبر ماركت.



النحاس



بلغ حجم سوق خردة النحاس العالمية خلال العام الماضي تسعة ملايين طن، وفقا لموقع "ستاتيستا"، لينمو بذلك بنسبة 23 في المائة في الأعوام العشرة الأخيرة، في حين إن إجمالي إنتاج مناجم النحاس في جميع أنحاء العالم في العام نفسه 20 مليونا، ما يعني أن خردة النحاس تلعب دورا أساسيا في تدفق هذا المعدن الذي استهلك منه بعد تكريره خلال العام نفسه 25 مليون طن. ورغم أن هناك احتياطيا كبيرا من النحاس في العالم يبلغ 3.18 مليار طن وأن إجمالي ما تم استخراجه لا يتخطى نصف مليار طن، فبحسبة بسيطة نجد أن الاحتياطي العالمي يكفي لسد حاجة الاستهلاك العالمي الحالي نحو 127 عاما.

هناك عاملان يميزان إعادة تدوير النحاس عن استخراجه بشكل مباشر، الأول هو أن إعادة تدويره توفر 90 في المائة من الطاقة وتخفض الانبعاثات الكربونية 65 في المائة، بحسب شركة "ريكون ميتال" الكندية لخردة المعادن، والعامل الثاني هو أن للنحاس علاقة وطيدة بالمستقبل القريب المتمثل في الاستدامة، فهو المعدن الأساس للمراحل المقبلة سواء على مستوى قطاع السيارات وتحول العالم إلى السيارات الكهربائية التي تحتاج إلى أربعة أضعاف النحاس في أسلاكها مقارنة بما تحتاج إليه السيارات التقليدية، أو على مستوى قطاع الطاقة، حيث تحتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى خمسة أضعاف ما تحتاج إليه طاقة الوقود الأحفوري من النحاس.



تجارة الخردة في شكل سلع تامة الصنع



خردة السيارات



السيارات هي أكثر المنتجات استهلاكا لمواد الخردة في العالم، فوفقا لقاعدة بيانات السيارات العالمية "جاد" تم بيع 80 مليون سيارة خلال 2020، حيث تتكون السيارات غالبا من 60 في المائة من الفولاذ والحديد، التي يعاد تدويرها جميعا، فما لا يقل عن 25 في المائة من الفولاذ المستخدم في صناعة السيارات يأتي من الخردة المعاد تدويرها، علما بأن الفولاذ المعاد تدويره يتركز أكثر في الأجزاء الداخلية للسيارات.

يعاد تدوير السيارات عبر مراحل متعددة، الأولى إزالة الأجزاء القابلة للاستخدام مرة أخرى كالأبواب والمقاعد والنوافذ والعجلات، والثانية تتم في التوقيت ذاته عبر إفراغ السوائل من وقود وزيوت وإزالة المفاتيح الزئبقية، من هنا تنتقل السيارة من التجريد إلى التقطيع إلى قطع بحجم كف اليد، ويتم ذلك خلال 45 ثانية عبر الآلات المخصصة، في المرحلة قبل الأخيرة يفصل الحديد والصلب عن المواد الأخرى بالمغناطيس، من ثم تشحن الخردة المعدنية إلى المصانع لإنتاج ألواح الفولاذ الجديدة واستخدامها في الأجهزة أو سيارة أخرى. وفقا لـ"ستيل مينت" المتخصصة في مؤتمرات وندوات قطاع الحديد والصلب، تتم إعادة تدوير 30 مليون سيارة عالميا بينها 12 مليونا في الولايات المتحدة وثمانية ملايين في أوروبا، وتوفر عملية إعادة التدوير في كندا والولايات المتحدة فولاذا يكفي لصناعة 13 مليون سيارة جديدة، كما يوفر تخريد السيارات 85 مليون برميل نفط.



خردة البناء



وفقا للمركز الوطني الأمريكي للمعلومات التقنية الحيوية، يستخدم قطاع البناء والتشييد أكثر من ربع الفولاذ المنتج سنويا. وعلى الرغم من أن نسبة الصلب والمعادن الأخرى في المباني تعد ضئيلة مقارنة بالخرسانة وغيرها من المواد، حيث تشكل وفقا لبيانات "ساينس دايركت"، بين 2 إلى 13 في المائة وفقا لتصميم المبنى، إلا أنه يتم استخلاص كميات كبيرة من الخردة أثناء عمليات الهدم، حيث استحوذت صناعة البناء والتشييد على 46 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية للخردة في 2019. ومن المتوقع أن يصل حجم نفايات البناء عالميا في 2025 إلى 2.2 مليار طن سنويا، وفقا لشركة أبحاث السوق "تي إم أر".



الخردة الإلكترونية



يتراكم سنويا كم كبير من الأجهزة الإلكترونية المستعملة سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة منزلية صغيرة، في مكب النفايات، حيث وصلت قيمة النفايات الإلكترونية في 2019 وفقا لـ"بيزنس واير"، إلى 42 مليار دولار، في حين إن قيمة الخردة الإلكترونية المعاد تدويرها بلغ في 2020 نحو 15 مليار دولار، وفقا لما نقلته "ياهو فانيناس"، ومن المحتمل أن ينمو هذا الرقم إلى 26 مليار دولار في 2027، في حين إنه في العام نفسه سيصل إجمالي قيمة النفايات إلى 103 مليارات دولار.

تجذب هذه الأرقام النظر إلى اتساع الفارق بين الخردة المعاد تدويرها وبين حجم النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، حيث ستنخفض حصة الخردة من النفايات الإلكترونية في أقل من ستة أعوام من 36 في المائة إلى 25 في المائة، المشكلة هنا أن حرق النفايات الإلكترونية ينبثق عنه عديد من المعادن كالرصاص والزئبق الذي يتراكم في الغلاف الجوي ومن ثم يؤثر بدوره في الكائنات الحية، وإن كانت هذه النفايات تحتوي على البلاستيك فتطلق عند حرقها مواد كالديوكسينات والفيورانات شديدة السمية.

وتشكل عدة عوامل صعوبة تدوير الإلكترونيات، بينها عدم تصميمها من الأساس لإعادة التدوير، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تدويرها مقارنة بالمواد التي يتم الحصول عليها منها، حيث يتطلب البعض منها كالشاشات التي تحتوي على المواد السامة كالرصاص والزئبق، عناية خاصة. على سبيل المثال، وفقا لأرقام وكالة حماية البيئة الأمريكية، ينتج عن إعادة تدوير مليون هاتف نقال 16 ألف كيلوجرام من النحاس و350 كيلوجراما من الفضة و34 كيلوجراما من الذهب و15 كيلوجراما من البلاديوم، وذلك يعني أن قيمة ما يتم استرداده من هذه المعادن بسعر اليوم يساوي أكثر من ثلاثة ملايين دولار، أو تدوير هاتف نقال واحد يحقق تقريبا 3.25 دولار.



أسهم شركات الخردة



هنا استعراض سريع لبعض الشركات حول العالم المختصة في تجارة الخردة وصناعتها، منها شركات أمريكية وغير أمريكية، بعضها كبير وبعضها صغير جدا.



شركة المعادن التجارية CMC



شركة لتصنيع وإعادة تدوير الصلب والمعادن ذات الصلة سواء أكانت خردة حديدية أو غير حديدية من نحاس وألمنيوم وغيرها، حيث توفر الشركة الصلب للطرق والجسور والملاعب والمستشفيات. هناك تحسن كبير وملحوظ في إيرادات الشركة عاما بعد الآخر باستثناء العام المالي المنتهي في أغسطس 2020 حيث تنمو سنويا إيراداتها بما لا يقل عن 20 في المائة. هذه الشركة تعمل منذ 1915 ولديها أكثر من 11 ألف موظف حول العالم.



ميتال ريسيكلينج Metal Recycling



شركة صينية محدودة، تعمل في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في آسيا والولايات المتحدة، تبيع الشركة سبائك الألمنيوم لاستخدامها في صناعة السيارات والأدوات الكهربائية والاتصالات، تأسست الشركة منذ 1984. تمتلك الشركة أصولا بقيمة 808 ملايين دولار بنهاية 2020 وهي أقل من إيراداتها في العام نفسه البالغة حينها 883 مليون دولار.



تاتا ستيل Tata Steel



هي شركة هندية تعمل في تصنيع وتوزيع منتجات الصلب محليا ودوليا بطاقة 34 مليون طن سنويا، وهي شركة تأسست 1907 وافتتحت أول مصنع تدوير للصلب في 2021 بطاقة نصف مليون طن سنويا. وعلى الرغم من أن معظم أعمال الشركة في إنتاج الحديد، إلا أن لديها نشاطات كبيرة في مجال "السكراب" وإعادة التدوير.



أميركان ميتال ريكفري AMRR



تعمل الشركة في مجال إعادة تدوير المعادن الحديدية وغير الحديدية، ضافة إلى شراء وبيع مواد النقل، حققت الشركة الأمريكية صافي خسارة تخطى 169 مليون دولار خلال الـ12 شهرا الماضية رغم أن مجمل ربحها لامس 300 مليون دولار خلال الفترة نفسها.



أوروبس Aurubis



توفر الشركة الألمانية المعادن غير الحديدية عالميا، حيث تعالج خردة النحاس لإنتاج القضبان النحاسية والألواح المسطحة والموصلات والدوائر والرادياتير، إضافة إلى قيامها بتدوير معادن كـالتيلوريوم والسيلينيوم والرصاص. تأسست الشركة 1866 ويعمل لديها أكثر من سبعة آلاف موظف، ولديها معدل ديون قليل مقارنة بأصولها، فقط 8.8 في المائة.



سيمس ليمتد Sims Limited



شركة أسترالية تعمل في إعادة تدوير الخردة الإلكترونية والكهربائية، وتتمتع بحضور جغرافي في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وتعمل على جمع ومعالجة النحاس والصلب والألمنيوم والزنك والمخلفات المعدنية الأخرى. تأسست 1917 ويعمل لديها نحو أربعة آلاف موظف.



الخاتمة



إعادة تدوير الخردة تختلف كما أشرنا سابقا عن مثيلاتها من المواد الأخرى، فأغلبها يعود من جديد بخواصه نفسها وبنسبة 100 في المائة، وتعوض الخردة عن الاحتياطيات التي تتمتع بها دول عن أخرى. وهناك أسواق عالمية كبيرة لصناعة الخردة وتجارتها، وكثير من الشركات الكبرى يعمل في الخردة بسبب تدني تكلفتها عن الجديد منها. وتطرقنا إلى بعض الشركات العاملة في هذا المجال حول العالم.