وزير روسي: نمو اقتصاد في 2021 سيفوق التوقعات

توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام التوقعات.

ونقل موقع قناة "آر تي عريبة" عنه القول، خلال اجتماع مع ممثلي رابطة الأعمال الأوروبية اليوم الاثنين، إن نمو الاقتصاد الروسي في 2021 قد يكون أفضل قليلا من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية البالغة4.2% .

وأشار الوزير إلى أن أداء الاقتصاد الروسي في أكتوبر الماضي كان قويا جدا، وأن الاقتصاد الروسي نما في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 4.6% . وقال :"لذلك نتوقع أن يتجاوز النمو تقديراتنا السابقة".

وأوضح أن توقعات الوزارة، التي شكلت أساس موازنة 2022، تفترض أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 4.2% في 2021، وبنسبة 3% في العام .2022 من جانبه، أفاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام سيكون بين 4.3% و4.5% .