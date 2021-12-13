تونس تمنح "فايزر" رخصة ترويج لقاحات تطعيم الأطفال ضد كورونا

قال عضو في الحملة الوطنية للتطعيم في تونس اليوم الاثنين إن السلطات الصحية منحت شركة فايزر رخصة ترويج لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد لتطعيم الأطفال بين الخامسة و11 عاما.

وأضاف العضو شكري الجريبي أن التطعيم سيكون موجها للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، فيما سيجري التفكير لاحقا لتعميمه لدى باقي الأطفال.

وقال الجريبي ، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "إن تطعيم الأطفال من هذه الفئة العمرية أصبح ضرورة نظرا لتفشي فيروس كورونا بسلالاته المتحورة في صفوف غير الملقحين".

وتابع أن هذه الخطوة هي لحماية الأطفال من خطر العدوى لاسيما من أصحاب الأمراض المزمنة والذين يشكون نقصا في المناعة، بحسب "الألمانية".

كما لفت الجريبي إلى أن التجارب السريرية للقاح "فايزر" أثبتت نجاعته في حماية الأطفال من هذه الفئة العمرية حول العالم وذلك باستخدام جرعة مخففة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

واستكمل نحو خمسة ملايين و358 ألف شخص التطعيم ضد كورونا في تونس من بين حوالي 11.5 مليون نسمة.

وبدأت السلطات الصحية بتقديم جرعة ثالثة معززة تحسبا لموجة وبائية جديدة في ظل تصاعد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" في الدول الأوروبية.