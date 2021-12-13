"أوبك" متفائلة بشأن الطلب على النفط في 2022

رفعت أوبك اليوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022 لكنها تركت توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير قائلة إن متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة، بحسب "رويترز" .

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.