الحكومة الألمانية تمدد دعم السيارات الكهربائية

أعلن وزير الاقتصاد الألماني الجديد، روبرت هابيك، تمديد الدعم الحكومي المقدم لمشتري السيارات الكهربائية.

وقال هابيك اليوم الاثنين في برلين إن الدعم سيكون متاحا حتى نهاية عام .2022 وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي بنهاية هذا العام.

واعتبارا من عام 2023 سيُجرى دعم سيارات كهربائية معينة فقط، بحسب بيانات وزارته الجديدة التي يُطلق عليها رسميا اسم الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي.

ومن المقرر تقييم السيارات المؤهلة وفقا لمدى استخدام المحرك الكهربائي في السيارة ونطاق السيارة. وقال هابيك: "سنكون أكثر طموحا فيما يتعلق بالتمويل من أجل إعطاء دفعة جديدة للتنقل الكهربائي ولتعزيز جهودنا ضد تغير المناخ"، بحسب "الألمانية".

وسيواصل مشترو السيارات التي تعمل بالكهرباء في ألمانيا الاستفادة من تلقي حوافز تصل قيمتها إلى 9 آلاف يورو خلال عام .2022 وسيجرى دعم السيارات الهجينة بحد أقصى 6750 يورو.

وأدت الزيادة في الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية والهجينة إلى زيادة كبيرة في تسجيلات السيارات الجديدة في العام الماضي.